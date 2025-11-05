Marília Mendonça: 4 anos sem a rainha e um legado que não para de crescer

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Mesmo após quatro anos de sua partida precoce, o nome de Marília Mendonça segue forte no cenário musical brasileiro. A "rainha da sofrência" não apenas deixou um vazio, mas também um legado que continua a influenciar uma nova geração de artistas e fãs por todo o país.

O impacto da cantora transcendeu o sertanejo. Suas composições, que abordavam temas como empoderamento feminino, relacionamentos e traição sob uma ótica direta e honesta, criaram uma conexão imediata com milhões de pessoas. Ela deu voz a sentimentos que muitos não conseguiam expressar, tornando-se um verdadeiro fenômeno popular.

Uma revolução no sertanejo

Antes de Marília Mendonça, o universo sertanejo era predominantemente masculino. Foi ela, ao lado de outras artistas, uma das principais responsáveis pelo movimento "feminejo", que colocou as mulheres como protagonistas de suas próprias histórias. Suas canções, como “Infiel” e “Supera”, viraram hinos e mudaram a forma como o gênero era consumido.

A força de seu trabalho se reflete nos números. A artista continua entre as mais ouvidas do Brasil nas plataformas de streaming, com músicas que acumulam bilhões de reproduções. Lançamentos póstumos, cuidadosamente gerenciados por sua família, são recebidos com grande entusiasmo e alcançam rapidamente o topo das paradas. Um exemplo é a faixa “Segundo amor da sua vida”, lançada em 23 de outubro deste ano e já ultrapassou a marca de 5 milhões de reproduções no Spotify e 4 milhões no YouTube.

Um levantamento divulgado pela plataforma Spotify este ano trouxe os dez artistas mais ouvidos na última década no Brasil, e a rainha da sofrência está em primeiro lugar. Sua música “Leão” também está no Top 1 nacional e a faixa “Mal feito - Ao vivo” aparece na quinta colocação.

Na listagem dos álbuns mais ouvidos, Marilia novamente aparece três vezes: em segundo lugar com o disco “Marília Mendonça - Ao Vivo”, em quarto com “Todos os cantos - Vol.1” e em oitavo com “Festa das patroas 35%”, projeto em parceria com Maiara e Maraísa.

Fãs mantêm a memória viva

A influência de Marília é um fato consolidado, provando que seu legado musical é eterno. Uma legião de admiradores desempenha um papel fundamental na manutenção de sua memória. Nas redes sociais, perfis dedicados relembram momentos marcantes, clipes e apresentações. Mutirões são organizados para impulsionar suas músicas nas plataformas digitais, garantindo que sua obra permaneça relevante e descubra novos públicos.

Além do ambiente digital, as homenagens se espalham por todo o Brasil. Murais com o rosto da cantora colorem cidades, e outros artistas frequentemente incluem seus sucessos em repertórios de shows, celebrando a compositora genial que inspirou tantos.

Em julho deste ano, mês que seria comemorado o aniversário de 30 anos da cantora, a dupla Henrique e Juliano homenageou Marília ao cantar a música “Flor e o Beija-Flor”, uma das mais marcantes da parceria entre os três, durante um show no Allianz Parque, em São Paulo. “Essa é uma das músicas mais especiais da nossa carreira. Obrigado por esse carinho de vocês com ela”, agradeceu Henrique visivelmente tocado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.