Perfil de Milton Nascimento lamenta a morte de Lô Borges nas redes sociais

O perfil do cantor Milton Nascimento fez um post nas redes sociais para homenagear o amigo e companheiro na música Lô Borges, que morreu nesse domingo (2/11), aos 73 anos. A publicação destacou importância artística de Lô Borges para o Brasil.

"Lô Borges foi - e sempre será - uma das pessoas mais importantes da vida e obra de Milton Nascimento.

Foram décadas e mais décadas de uma amizade e cumplicidade lindas, que resultaram em um dos álbuns mais reconhecidos da música no mundo: o Clube da Esquina", escreveu o perfil.

Apesar da homenagem, o filho de Milton, Augusto Kesrouani Nascimento, declarou que Milton ainda não foi informado sobre a morte de Lô Borges e que a notícia será comunicada ao cantor com acompanhamento médico.

Lô Borges, que estava hospitalizado desde 17 de outubro devido a uma intoxicação por remédios, e sua família recepcionaram Milton quando ele chegou a Belo Horizonte na década de 1960.

"Desejamos muito amor e força à família Borges, a qual acolheu Bituca em sua chegada a Belo Horizonte, lá nos anos 60 e, principalmente, ao seu filho Luca. Descanse em paz, Lô", publicaram.

Com o álbum "Clube da Esquina", de 1972, Lô Borges iniciou a construção de uma carreira com diversas músicas importantes, como "Paisagem na Janela", "Clube da Esquina nº 2", "O Trem Azul", "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo", entre outras.

Muitas de suas composições fizeram viraram sucessos nas vozes de amigos, como Milton Nascimento, Flávio Venturini, 14 Bis, Samuel Rosa, Nando Reis e outros.