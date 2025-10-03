CineDog propõe sessão de cinema pet-friendly em BH neste sábado

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Espaços de lazer que incluam políticas e iniciativas que favoreçam pets e tutores, como alguns shoppings, têm se tornado mais comuns nos últimos anos. Seguindo esse pensamento, o CineDog retorna a BH, pela segunda vez, com sessão de cinema pet-friendly neste sábado (4/10), a partir das 10h, no Shopping Cidade.

A iniciativa é uma parceria entre a Arena CrossDog e a rede Cineart e transforma a sala de cinema em um espaço adaptado para cães e tutores, com som reduzido, iluminação suave e acompanhamento de especialistas em comportamento animal.

A Arena CrossDog é um espaço de diversão para cães, com brinquedos para que os animais gastem energia e façam suas necessidades. Nas sessões de cinema pet-friendly, a Arena Móvel CrossDog é montada antes da exibição do filme.

“Eles ficam dentro da arena sempre acompanhados de monitores especializados em comportamento animal. É o momento deles socializarem entre eles e o tutor não participa. Tem cães que ficam mais tempo, alguns menos tempo, é o momento do cachorro ser cachorro ali naquele espaço”, explica o sócio da Arena CrossDog Thiago Dester.

Segundo Dester, o projeto foi desenhado em parceria com a Cineart durante 3 anos, com base em sessões que acontecem em outros estados e países. “Fizemos a primeira edição como teste e a diretoria ficou impressionada. Eles falaram que foi mais tranquilo do que uma sessão com crianças e mais limpo do que uma sessão só com humanos.”

O sócio da arena ainda destaca que as salas de cinema não ficam lotadas, já que somente metade dos assentos são disponibilizados. “As pessoas se preocupam se terá brigas ou muitos latidos, mas isso não acontece porque colocamos poltronas vagas entre famílias que estão com pets. Em uma sala com 100 locais, disponibilizamos somente 50 ingressos. Nessa com 290 poltronas, somente 100 ficam disponíveis”, explica.

Ele ainda destaca as adaptações feitas para a sessão especial. A primeira decisão foi o filme que seria exibido, o ideal era um que prendesse a atenção dos cães, a escolha foi “Missão pet”. Além do longa, outros fatores que poderiam atrapalhar o bem estar dos animais também foram alterados.

“A iluminação da sala fica um pouco mais clara para que os cães tenham facilidade no contato visual com o tutor naquele momento, para entender que ele está junto. O som também fica um pouco mais baixo porque os cães a audição dos cães é mais sensível que a nossa, então deixamos assim para ficar mais confortável para eles.”

A ideia é que o CineDog continue de dois em dois meses, em diferentes cinemas da Rede Cineart. “A gente brinca que somos a revolução do entretenimento pet. Tudo que fazemos é pensando, desenvolvido e estudado para os pets”, conclui Dester.

CINEDOG NO SHOPPING CIDADE

Neste sábado (4/10), com sessões às 11h e às 16h30, na Cineart do Shopping Cidade (Rua dos Tupis, 337, Centro). Arena Móvel uma hora antes das sessões. Ingressos à venda no site da Cineart e na plataforma Ingresso.com. Disponíveis por R$38,76 (inteira) e R$21,76 (meia, ITAUCARD, Unimed BH e HiperCard).