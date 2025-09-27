Assine
LEVOU NA ESPORTIVA

Zeca Pagodinho é confundido com Martinho da Vila

Cantor distribuía doces no Dia de São Cosme e Damião e garota começou a cantar música de Martinho da Vila

27/09/2025 19:24

Zeca Pagodinho distribui doces no dia de Cosme e Damião
Zeca Pagodinho distribui doces no dia de Cosme e Damião crédito: Reprodução/Instagram

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho deu continuidade à tradição anual de distribuir doces a crianças no dia de São Cosme e Damião. Mas, um dos ganhadores o confundiu. A festa popular em religiões afrobrasileiras é celebrada neste sábado (27/9).

Uma garota que recebia guloseimas começou a cantar "Devagar, Devagarinho" de Martinho da Vila, para o cantor. Ele logo a corrigiu e a situação se transformou em risada entre o grupo.

 
 
 
Uma publicação compartilhada por Zeca Pagodinho (@zecapagodinho)

"Pagodinho da Vila! Como faz todos os anos, hoje foi dia do Zeca distribuir doces para as crianças! E a galera, na emoção do encontro, acaba confundido os sambistas! Martinho da Vila? Não, é o Zeca Pagodinho!", diz a legenda do post do perfil do cantor.

Assim como Zeca Pagodinho, Regina Casé também compartilhou a distribuição de doces em homenagem aos santos gêmeos. A atriz foi ao bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, acompanhada da influenciadora Samanta Alves.

