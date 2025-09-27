Zeca Pagodinho é confundido com Martinho da Vila

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Zeca Pagodinho deu continuidade à tradição anual de distribuir doces a crianças no dia de São Cosme e Damião. Mas, um dos ganhadores o confundiu. A festa popular em religiões afrobrasileiras é celebrada neste sábado (27/9).

Uma garota que recebia guloseimas começou a cantar "Devagar, Devagarinho" de Martinho da Vila, para o cantor. Ele logo a corrigiu e a situação se transformou em risada entre o grupo.

"Pagodinho da Vila! Como faz todos os anos, hoje foi dia do Zeca distribuir doces para as crianças! E a galera, na emoção do encontro, acaba confundido os sambistas! Martinho da Vila? Não, é o Zeca Pagodinho!", diz a legenda do post do perfil do cantor.

Assim como Zeca Pagodinho, Regina Casé também compartilhou a distribuição de doces em homenagem aos santos gêmeos. A atriz foi ao bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, acompanhada da influenciadora Samanta Alves.

