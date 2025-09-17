Mestre Negoativo e rapper Douglas Din dividem o palco no Sonora Brasil

“Encontros, tempos e territórios” foi o tema escolhido para a edição 2024 e 2025 do projeto Sonora Brasil, que conta com o show de Mestre Negoativo e Douglas Din, nesta quarta (17/9), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium. “Os três elos amarram perfeitamente nossa formação e nossa identidade musical”, afirma Mestre Negoativo.



Ambos artistas têm relações com as comunidades de Belo Horizonte. Mestre Negoativo nasceu na Maria Goretti, na Região Nordeste da capital mineira, e o rapper Douglas Din é morador da Vila Santana do Cafezal, no Aglomerado da Serra. O encontro destaca as diferenças entre os artistas, ao mesmo tempo que promove novas percepções sobre as conexões.



“Somos de gerações diferentes e isso tem sido muito rico. Estamos tendo essas partilhas e surge a possibilidade de entender nossas cabeças e nossos corpos, como dois homens pretos retintos e de comunidades”, comenta Negoativo.



“A gente também traz em nossa música muito daquilo que aconteceu com as nossas famílias, com as nossas avós, mães e pais, destacando que eles se encontraram aqui na capital a partir de um êxodo rural. Nosso repertório traz a nossa família dessas comunidades quilombolas do Cerrado Mineiro para os tempos de ouro de hoje. Há uma ligação com a antiguidade e a modernidade”, explica o artista.



Sonoridades

O repertório do show foi batizado de “Diásporas”, por traduzir os atravessamentos de vivências e sonoridades da dupla. Na música de Negoativo, aparecem os vissungos, cânticos ancestrais oriundos do povo bantu, e uma identidade sonora relacionada à capoeira. Já Douglas Din imprime sua marca no freestyle e na improvisação.



Mestre Negoativo apresenta seis das 10 faixas que compõem seu disco de estreia “O arco ancestral e os vissungos das Gerais”, lançado em junho deste ano. Das canções do álbum, guiadas pelo ritmo do berimbau, três já estão disponíveis nas plataformas digitais: “Irmandade dos homens pretos”, “As minhas mais antigas” e “Il était une fois”, em parceria com Thiago Guedes. As outras sete chegam às plataformas em outubro.



O belo-horizontino Sérgio Pererê, produtor musical do álbum, sobe ao palco para apresentar a faixa “Tempo de Orongá”, ao lado do parceiro. “Essa música nasceu em casa, no processo de criação e gravação do disco. Ela resgata os vissungos e esse ritual linguístico afro-mineiro. No palco, eu e Pererê vamos cantar juntos, trazendo essa memória ancestral para o presente”, conta o artista.



Na estrada

O show de Mestre Negoativo e Douglas Din percorreu cidades das regiões Norte e Nordeste ao longo do ano passado e, desde julho, está passando pelo Sudeste, seguindo para o Sul do país a partir de outubro.

“É realmente um presente ter percorrido praticamente todo o Nordeste e parte do Norte. A culinária, os relevos, as vegetações e as arquiteturas são inspiradoras enquanto música. Agora, tocar em casa é outro desafio. Por mais que na nossa cidade haja esse reconhecimento, ela acessa a nossa afetividade e as emoções, fazendo com que a responsabilidade cresça um pouco”, diz o mestre.



SONORA BRASIL

Com Mestre Negoativo e Douglas Din. Nesta quarta (17/9), às 20h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia), à venda na plataforma Sympla.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro