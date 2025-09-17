Anna Ratto estreia 'Vison negro' ao lado de Fernanda Takai em BH

Anna Ratto retorna aos palcos de Belo Horizonte com o show de seu sétimo álbum, “Vison negro” (Biscoito Fino), que inclui inéditas e novas releituras para Arnaldo Antunes.

A cantora estreia a turnê nesta quarta e quinta-feira (17 e 18/9), às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60 – Santa Efigênia). A mineira Fernanda Takai, vocalista do Pato Fu, faz participação especial.

No repertório, Anna apresenta ao público uma seleção que inclui faixas como “Não temo”, “Vison negro”, “Melhor não enfeitar” e releituras para “Um branco, um xis, um zero”, “Sem você” e “A casa é sua”, entre outras.

“Além do álbum na íntegra, incluiremos alguns hits e outras surpresas mais inusitadas de Arnaldo”, afirma a artista, em material enviado à imprensa. No palco, ela é acompanhada por Elisio Freitas na guitarra, Danilo Andrade no teclado, Jorge Ailton no baixo e Estevan Barbosa na bateria.

Juntos, mostram sonoridade vibrante, que transita com leveza entre o pop, o rock e a música brasileira contemporânea. Os ingressos estão sendo vendidos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), disponíveis na plataforma Sympla.