''Karnak mesozóico' é um disco bem louco', diz André Abujamra

Criada em 1993, sob o comando do cantor, compositor, instrumentista, ator e produtor musical André Abujamra, a banda Karnak manda para o streaming o álbum “Karnak mesozóico”.

Com 12 faixas autorais, o disco já está disponível nas plataformas digitais. Filho do ator e diretor de teatro Antônio Abujamra, o músico paulista fundou, junto com o amigo Maurício Pereira, o grupo Os Mulheres Negras (1985-1991). A banda chegou a lançar os álbuns “Música e ciência” (1988) e “Música serve pra isso”.



André conta que o projeto começou quando a Karnak decidiu que já estava na hora de lançar um novo álbum. “A banda já está com 33 anos, porém eu não queria gravar um disco novo. Acontece que os outros integrantes conseguiram uma grana (via leis de incentivo) e, praticamente, me intimaram a levar o projeto adiante.”



O artista reforça que realmente não queria fazer um disco novo, mas, como não teve alternativa, inventou uma história “maluca” para levar o trabalho adiante. E inventou que havia encontrado uma fita cassete demo da Karnak no entulho da casa de um primo que morava na Alemanha.

“Aí pensei: 'Vou inventar também um disco maluco'”, diz. E, assim, surgiu o “Karnak mesozóico”. “Compus 80% das músicas como se estivesse nos anos 1980/1990, seria a demo da demo do Karnak, uma loucura”, afirma.



Sushi com macarrão

André conta que a maioria das músicas foi composta recentemente, mas algumas faixas quando ele ainda era criança. “Fizemos arranjos muito legais, esse disco é um Karnak bem louco. Acho que é o primeiro álbum legal da banda, depois de anos de estúdio. Na verdade, o Karnak continua sendo Karnak. Então, é um disco com a banda completa e misturando sushi com macarrão. O conceito do disco é como se fosse um álbum antes do primeiro, porém com temáticas diferentes.”



O músico ressalta que “Karnak mesozóico” é um disco moderno, porém com temáticas antigas. E compara a banda a um albatroz.

“Um pássaro gordo, desconjuntado, desmiolado, mas na hora em que pula do penhasco, voa bonito. O karnak é uma bandaça e os nossos fãs nos amam, mas agora já estamos 'velhinhos', então não tem mais aquele negócio de fazer turnê. Quer ver o Karnak? Vá até São Paulo. Hoje é complicado, não dá para levar a banda inteira, com 15 integrantes, a não ser que seja famoso e toque muito. O Karnak é uma banda eterna, mas surrealista.”



André garante que quem vê um show do Karnal pira. “É muito maluco, com duas baterias e tudo mais, um showzaço, modéstia à parte. Mas agora a gente já está ‘velhinho’ e não dá para furar a bolha. O pessoal diz que vamos tocar nas rádios, mas sabemos que não, sejamos realistas. Quem está preparado para ouvir o Karnak está; quem não está, nem vai ouvir.”



Skank e Pato Fu

André Abujamra lembra de quando fundou a banda achou que o grupo iria estourar, mas, segundo ele mesmo, isso não ocorreu.



“Queria fazer muito sucesso com a banda, mas não foi o caso, só que temos fãs fieis. Quando fundei a banda, junto com o Skank, que amo, assim como o Pato Fu, aliás, tenho uma ligação grande com o John (Ulhoa guitarrista) e temos até um disco junto, achava o Karnak mais pop do que o Skank. E fiquei amigo do Samuel. Só que o pessoal achava a gente estranho e cheguei à conclusão que era mesmo.”

“KARNAK MESOZÓICO”

• Banda Karnak

• 12 faixas

• Disponível nas plataformas digitais