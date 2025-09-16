Assine
overlay
Início Cultura
LUTO

Robert Redford, ator e cineasta vencedor do Oscar, morre aos 89 anos

Causa da morte do ator não foi divulgada. Redford foi considerado ícone de carisma e elegância de Hollywood

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
16/09/2025 09:33 - atualizado em 16/09/2025 15:19

compartilhe

Siga no
x
Ator e cineasta morreu aos 89 anos
Ator e cineasta morreu aos 89 anos crédito: FADEL SENNA / AFP

O ator e cineasta Robert Redford, um dos maiores nomes da história do cinema americano, morreu aos 89 anos. A informação foi divulgada pelo New York Times, nesta terça-feira (16/9). Segundo o veículo, a morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ela informou que Redford morreu durante o sono, sem especificar a causa.

Leia Mais

Redford construiu uma carreira sólida e respeitada em Hollywood, tanto diante quanto atrás das câmeras. Ator consagrado desde os anos 1960, ele marcou gerações com atuações em clássicos como "Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente (1976)", sendo considerado símbolo de carisma e elegância no cinema.

O artista iniciou a carreira na televisão como um pequeno papel na série "Maverick", na década de 1960, ainda com 24 anos. Ele participou de um episódio apenas. Naquele período, integrou elencos de outros 11 seriados e filmes, mas sempre em papéis pequenos. 

Estreou no cinema com "Obsessão de Matar" (1962), de Denis Sanders, e emendou com "Descalços no parque", comédia romântica que protagonizou ao lado de Jane Fonda. Seu talento foi consolidado com a atuação em Butch Cassidy (1969), faroeste em que atuou com Paul Newman.

Com o papel, foi indicado na categoria de melhor ator no Bafta, considerado o Oscar britânico, vencendo a premiação em 1970. O filme também o fez o tornar um dos grandes sex symbols da época.

Ao longo da carreira, acumulou prêmios de prestígio, incluindo o Oscar de Melhor Diretor por "Gente como a Gente" (1980), que também ganhou a estatueta de Melhor Filme. Em 2002, recebeu um Oscar honorário, em reconhecimento por ser uma “inspiração para cineastas de todo o mundo”.

Redford deixou sua marca também como produtor e ativista. Foi o fundador do Instituto Sundance, responsável pela criação do Festival de Sundance, hoje uma das principais vitrines para o cinema independente internacional.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Engajado em causas ambientais e sociais, ele se destacou como uma figura pública que aliava sucesso artístico e compromisso cultural e político, inspirando colegas de profissão e admiradores ao redor do mundo. O cineasta não era adepto da exposição, preferia viver recluso em um rancho isolado, em Utah.

Em 2018, ele anunciou a aposentadoria da carreira de ator. Em "O velho e a arma", último filme que gravou como ator, ele interpretou Forrest Tucker, um assaltante nos últimos dias de carreira. A última aparição dele nas telas (gravada antes de "O velho e a arma") foi em "Vingadores: ultimato" (2019).

Ele deixa a esposa, Sibylle Szaggars, e dois filhos do primeiro casamento com Lola Van Wagenen, Shauna Jean Redford e Amy Hart Redford. O astro perdeu outros dois filhos: Scott Anthony Redford, nascido em 1959, que morreu de síndrome da morte súbita infantil, e David James Redford, nascido em 1962, que morreu de câncer em 2020.

Principais filmes de Robert Redford como ator

  • "Butch Cassidy" (1969)
  • "Mais forte que a vingança" (1972)
  • "Golpe de mestre" (1973)
  • "O grande Gatsby" (1974)
  • "Três dias do condor" (1975)
  • "Todos os homens do presidente" (1976)
  • "Brubaker" (1980)
  • "Um homem fora de série" (1984)
  • "Entre dois amores" (1985)
  • "Nada é para sempre" (1992)
  • "Proposta indecente" (1993)
  • "O encantador de cavalos" (1998)
  • "Jogo de espiões" (2001)

Principais filmes de Robert Redford como diretor

  • "Gente como a gente" (1980)
  • "Rebelião em Milagro" (1988)
  • "Nada é para sempre" (1992)
  • "Quiz show: a verdade dos bastidores" (1994)
  • "O encantador de cavalos" (1998)
  • "Lendas da vida" (2000)
  • "Conspiração americana" (2010)

Um dos grandes nomes do cinema norte-americano, o ator Robert Redford fez 88 anos em 18 de agosto de 2024. E mantém o estilo sedutor que marcou sua carreira de talento e beleza. Saiba mais sobre a trajetória desse grande nome de Hollywood. -U.S. Embassy photographer JP Evans wikimedia commons
Um dos grandes nomes do cinema norte-americano, o ator Robert Redford fez 88 anos em 18 de agosto de 2024. E mantém o estilo sedutor que marcou sua carreira de talento e beleza. Saiba mais sobre a trajetória desse grande nome de Hollywood. U.S. Embassy photographer JP Evans wikimedia commons
Charles Robert Redford Jr. nasceu em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia.-Domínio público
Charles Robert Redford Jr. nasceu em 18 de agosto de 1936, em Santa Monica, Califórnia. Domínio público
Redford cresceu em um ambiente de classe média e, durante a juventude, enfrentou alguns problemas com o álcool, o que o levou a se interessar por esportes e artes para encontrar um equilíbrio.-flickr/John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com
Redford cresceu em um ambiente de classe média e, durante a juventude, enfrentou alguns problemas com o álcool, o que o levou a se interessar por esportes e artes para encontrar um equilíbrio. flickr/John Mathew Smith & www.celebrity-photos.com
Redford começou sua carreira como ator nos anos 1960, participando de diversas peças teatrais e filmes de baixo orçamento.-reprodução
Redford começou sua carreira como ator nos anos 1960, participando de diversas peças teatrais e filmes de baixo orçamento. reprodução
Seu primeiro papel notável no cinema foi na comédia romântica
Seu primeiro papel notável no cinema foi na comédia romântica "Descalços no Parque", de 1967, uma adaptação da peça de Neil Simon em que contracenou com Jane Fonda. Domínio Público / commons wikimedia
Outro destaque veio com o papel de Sundance Kid no clássico western
Outro destaque veio com o papel de Sundance Kid no clássico western "Butch Cassidy" (1969), ao lado de Paul Newman. Divulgação
Ao longo dos anos 70, Redford estrelou em vários filmes de sucesso, solidificando sua posição como um dos principais galãs de Hollywood. -reprodução
Ao longo dos anos 70, Redford estrelou em vários filmes de sucesso, solidificando sua posição como um dos principais galãs de Hollywood. reprodução
Em
Em "Golpe de Mestre" (1973), novamente ao lado de Newman, veio sua primeira indicação ao Oscar — o filme ganhou 7 estatuetas. reprodução
Redford estrelou outros filmes importantes dos anos 1970, como
Redford estrelou outros filmes importantes dos anos 1970, como "Nosso Amor de Ontem" (1973), "O Grande Gatsby" (1974) e "Todos os Homens do Presidente" (1976). reprodução
Na década de 1980, Robert Redford expandiu sua carreira para a direção, estreando com
Na década de 1980, Robert Redford expandiu sua carreira para a direção, estreando com "Gente como a Gente" (1980). reprodução
O filme foi um sucesso crítico e comercial, ganhando quatro Oscars, incluindo o de Melhor Diretor para Redford. -divulgação/paramount pictures
O filme foi um sucesso crítico e comercial, ganhando quatro Oscars, incluindo o de Melhor Diretor para Redford. divulgação/paramount pictures
Seu trabalho de direção continuou com filmes como
Seu trabalho de direção continuou com filmes como "Nada é para Sempre" (1992) e "Quiz Show - A Verdade dos Bastidores" (1994), ambos aclamados pela crítica. divulgação
Além de sua carreira no cinema, Redford é um defensor apaixonado de causas ambientais e fundou o Sundance Institute, em 1981.-flickr/Jim
Além de sua carreira no cinema, Redford é um defensor apaixonado de causas ambientais e fundou o Sundance Institute, em 1981. flickr/Jim
O instituto promove novos talentos no cinema independente e é mais conhecido pelo Sundance Film Festival, um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. -flickr/Travis Wise
O instituto promove novos talentos no cinema independente e é mais conhecido pelo Sundance Film Festival, um dos festivais de cinema mais importantes do mundo. flickr/Travis Wise
Ao longo de sua carreira, Robert Redford recebeu diversos prêmios e honrarias, incluindo um Oscar honorário em 2002 por suas contribuições ao cinema. -Reprodução
Ao longo de sua carreira, Robert Redford recebeu diversos prêmios e honrarias, incluindo um Oscar honorário em 2002 por suas contribuições ao cinema. Reprodução
Ele continuou a atuar em papéis marcantes, mesmo em seus anos mais avançados, como em
Ele continuou a atuar em papéis marcantes, mesmo em seus anos mais avançados, como em "Até o Fim" (2013) e "O Velho e a Arma" (2018). divulgação/Twentieth Century Fox Film
Redford também participou do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), atuando em filmes como
Redford também participou do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU), atuando em filmes como "Capitão América: O Soldado Invernal" (2014) e "Vingadores: Ultimato" (2019). divulgação/marvel studios
Em 2018, o ator anunciou que havia desistido da aposentadoria:
Em 2018, o ator anunciou que havia desistido da aposentadoria: "Se eu for me aposentar, vou seguir discretamente um novo caminho, sem falar a respeito", declarou. No entanto, depois de "Vingadores Ultimato", em 2019, não consta outra obra em sua filmografia. reprodução
Na vida pessoal, o ator é casado com a artista plástica alemã Sibylle Szaggars desde 2009. Ele tem quatro filhos — dois já morreram —, todos com a primeira esposa, Lola Van Wagenen. -flickr/U.S. Embassy photographer JP Evans
Na vida pessoal, o ator é casado com a artista plástica alemã Sibylle Szaggars desde 2009. Ele tem quatro filhos — dois já morreram —, todos com a primeira esposa, Lola Van Wagenen. flickr/U.S. Embassy photographer JP Evans

Tópicos relacionados:

ator cinema cultura obituario

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay