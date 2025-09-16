Robert Redford, ator e cineasta vencedor do Oscar, morre aos 89 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator e cineasta Robert Redford, um dos maiores nomes da história do cinema americano, morreu aos 89 anos. A informação foi divulgada pelo New York Times, nesta terça-feira (16/9). Segundo o veículo, a morte foi confirmada por Cindi Berger, diretora executiva da empresa de publicidade Rogers & Cowan PMK. Ela informou que Redford morreu durante o sono, sem especificar a causa.

Redford construiu uma carreira sólida e respeitada em Hollywood, tanto diante quanto atrás das câmeras. Ator consagrado desde os anos 1960, ele marcou gerações com atuações em clássicos como "Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente (1976)", sendo considerado símbolo de carisma e elegância no cinema.

O artista iniciou a carreira na televisão como um pequeno papel na série "Maverick", na década de 1960, ainda com 24 anos. Ele participou de um episódio apenas. Naquele período, integrou elencos de outros 11 seriados e filmes, mas sempre em papéis pequenos.

Estreou no cinema com "Obsessão de Matar" (1962), de Denis Sanders, e emendou com "Descalços no parque", comédia romântica que protagonizou ao lado de Jane Fonda. Seu talento foi consolidado com a atuação em Butch Cassidy (1969), faroeste em que atuou com Paul Newman.

Com o papel, foi indicado na categoria de melhor ator no Bafta, considerado o Oscar britânico, vencendo a premiação em 1970. O filme também o fez o tornar um dos grandes sex symbols da época.

Ao longo da carreira, acumulou prêmios de prestígio, incluindo o Oscar de Melhor Diretor por "Gente como a Gente" (1980), que também ganhou a estatueta de Melhor Filme. Em 2002, recebeu um Oscar honorário, em reconhecimento por ser uma “inspiração para cineastas de todo o mundo”.

Redford deixou sua marca também como produtor e ativista. Foi o fundador do Instituto Sundance, responsável pela criação do Festival de Sundance, hoje uma das principais vitrines para o cinema independente internacional.

Engajado em causas ambientais e sociais, ele se destacou como uma figura pública que aliava sucesso artístico e compromisso cultural e político, inspirando colegas de profissão e admiradores ao redor do mundo. O cineasta não era adepto da exposição, preferia viver recluso em um rancho isolado, em Utah.

Em 2018, ele anunciou a aposentadoria da carreira de ator. Em "O velho e a arma", último filme que gravou como ator, ele interpretou Forrest Tucker, um assaltante nos últimos dias de carreira. A última aparição dele nas telas (gravada antes de "O velho e a arma") foi em "Vingadores: ultimato" (2019).

Ele deixa a esposa, Sibylle Szaggars, e dois filhos do primeiro casamento com Lola Van Wagenen, Shauna Jean Redford e Amy Hart Redford. O astro perdeu outros dois filhos: Scott Anthony Redford, nascido em 1959, que morreu de síndrome da morte súbita infantil, e David James Redford, nascido em 1962, que morreu de câncer em 2020.

Principais filmes de Robert Redford como ator

"Butch Cassidy" (1969)

"Mais forte que a vingança" (1972)

"Golpe de mestre" (1973)

"O grande Gatsby" (1974)

"Três dias do condor" (1975)

"Todos os homens do presidente" (1976)

"Brubaker" (1980)

"Um homem fora de série" (1984)

"Entre dois amores" (1985)

"Nada é para sempre" (1992)

"Proposta indecente" (1993)

"O encantador de cavalos" (1998)

"Jogo de espiões" (2001)

Principais filmes de Robert Redford como diretor

"Gente como a gente" (1980)

"Rebelião em Milagro" (1988)

"Nada é para sempre" (1992)

"Quiz show: a verdade dos bastidores" (1994)

"O encantador de cavalos" (1998)

"Lendas da vida" (2000)

"Conspiração americana" (2010)

