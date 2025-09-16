Assine
ROMANCE

Robert Redford namorou Sônia Braga e quase produziu filme brasileiro

Os dois se conheceram em 1988, durante as gravações do filme 'Rebelião em Milagro', dirigido por Redford e no qual a brasileira interpretou Ruby Archuleta

LEONARDO VOLPATO
LEONARDO VOLPATO
Repórter
16/09/2025 14:26 - atualizado em 16/09/2025 14:31

O ator e diretor Robert Redford (1936-2025) e a atriz brasileira Sônia Braga.
O relacionamento de Robert Redford e Sônia Braga durou cerca de três anos e ela foi a única atriz brasileira a trabalhar com ele. crédito: AFP

FOLHAPRESS - O ator e diretor Robert Redford, morto aos 89 anos na madrugada desta terça-feira (16/9), tem uma ligação sentimental com o Brasil. No fim da década de 1980, ele teve um romance com a brasileira Sônia Braga. O relacionamento durou cerca de três anos e foi muito comentado à época pela imprensa internacional.

Em 1988, Sônia viveu Ruby Archuleta no filme americano "Rebelião em Milagro", dirigida pelo próprio Robert Redford. Ambos também apareceram juntos em Cannes. Ela foi a única atriz brasileira a trabalhar com ele.

 

Naquela época, Sonia chegou a convidá-lo para produzir um filme brasileiro e sugeriu "Tieta". "Ele topou na hora", contou em entrevista anos depois. O projeto com o americano acabou não indo para frente, e Sonia fez o filme com Cacá Diegues, em 1996.

 

O diretor também foi casado duas vezes. O primeiro matrimônio foi com Lola Van Wagenen, e com ela teve quatro filhos: Scott, Shauna, James e Amy. Scott teve morte súbita aos 2 anos, em 1959. "Eu tinha apenas 21 anos, minha esposa, 20, estávamos começando as nossas vidas, foi traumático", disse Redford à revista Esquire. James morreu de câncer no fígado em 2020. Ele estava na fila para um transplante.

O segundo casamento foi com Sibylle Szaggars, em 2009. Os dois não tiveram filhos.

Tópicos relacionados:

cinema namoro robert-redford sonia-braga

