Encontro no Rio revisita ‘No meio do caminho’, de Drummond

A 3ª edição do “Sempre um papo — Palavra acesa” vai receber o escritor José Miguel Wisnik e a jornalista Flávia Oliveira (fotos abaixo) para refletir sobre o poema “No meio do caminho”, de Carlos Drummond de Andrade. O encontro está marcado para 30 de setembro, às 17h, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O mediador será o escritor Sérgio Abranches.

O neto do poeta, Pedro Drummond, fará a leitura do texto na abertura. Wisnik também fará uma sessão de autógrafos do seu mais recente livro, “A viagem do recado — Música e literatura” (Companhia das Letras). A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no Sympla.

A proposta do evento é alimentar a reflexão coletiva em torno da poesia no presente e olhar o texto literário como oportunidade de leitura da realidade.

O “Palavra acesa” integra o projeto “Sempre um papo”, que há 39 anos se consolida como referência na formação de leitores e no estímulo ao pensamento crítico. Com o subtítulo “Poemas que iluminam, conversas que transformam”, a série de encontros celebra o Rio como Capital Mundial do Livro, reconhecimento concedido pela Unesco.

Na estreia, em 29 de julho, a escritora Eliana Alves Cruz e o poeta Fabrício Carpinejar conversaram sobre o poema “Soneto de fidelidade”, de Vinicius de Moraes. Na última edição, em 20 de agosto, a Ministra Cármen Lúcia e o cantor e compositor Chico César debateram o poema “Que país é este?”, de Affonso Romano de Sant’Anna.