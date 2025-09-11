Zé Teixeira comemora 40 anos de carreira com show em BH

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O cantor e compositor Zé Teixeira encerra as comemorações de 40 anos de carreira com a segunda edição do espetáculo especial "SOUL – Quatro Cantos da Terra", neste sábado (13/9), às 16h, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, em BH.



A apresentação encerra as gravações, ao vivo, do seu quarto CD autoral e segundo DVD, com repertório que percorre diferentes fases de sua obra. Reconhecido por seu engajamento nas causas socioambientais, Zé Teixeira é envolvido com a criação do parque, nos anos 1980, e por isso escolheu o lugar, que tem ligação com sua história de vida e atuação cultural, como cenário para o show.



A primeira edição das gravações aconteceu no mês passado e, com os pedidos do público, o músico finaliza a produção do material, que estará disponível também nas plataformas digitais. O resultado será unido ao da apresentação anterior e passará por edição final.



O artista promete surpresas. No setlist, canções como "A'cor’da alegria", "O que a mente plantar", "Até que um blue", "Axé: força, energia, poder e realização", "Fazenda Sebastião", "Olha o Zé", "Praça da Liberdade", "Poema de amor", "Será que vale?", "Todo Brasil", "Tributo" e "Se Deus quiser".



“A primeira edição em agosto foi um sucesso, contamos com boa adesão de público. Mas também recebemos muitos pedidos de amigos para uma nova edição devido à chuva que aconteceu no dia. Esse é um trabalho que vem carregado de alegria e sonoridade. Fica o convite para que famílias e amigos venham matar a saudade e reviver bons momentos, curtindo novos sons e sonhos que não envelhecem”, convida Zé Teixeira.



Natural de Água Boa, no Vale do Rio Doce, Zé Teixeira chegou a Belo Horizonte em 1970 e, desde 1976, vive em Venda Nova, região onde iniciou sua carreira musical. Em 1982, venceu o primeiro Festival da Canção de Venda Nova e, nos anos seguintes, percorreu o interior do estado até ser finalista do Canta Minas, festival da Rede Globo Minas, em 1996.



No ano seguinte, gravou o CD "Viverdenovo". Em 2000, realizou o projeto "Em cantos de BH", promovido pelo SESC Minas, encerrando a temporada com o show "Uirapuru", que resultou no CD "Irreverências" (2004), gravado ao vivo no Teatro Francisco Nunes e lançado no Teatro Sesiminas. Em 2010, no Teatro Sesiminas, registrou ao vivo o álbum duplo "Alquimista" (CD e DVD), lançado em 2011 no Teatro Santo Agostinho, com novas composições, obras de outros autores e faixas de trabalhos anteriores.



Além de cantor, compositor e intérprete, Zé Teixeira é sócio fundador de diversas entidades e movimentos socioculturais e ambientalistas. Idealizou projetos culturais como o Centro Cultural de Venda Nova e o Encontro Minas na MPB.



A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla. No dia do show, o público é convidado a colaborar com a campanha solidária, doando um quilo de alimento não perecível ou um agasalho, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. O evento conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio da MGS, e terá ainda serviço de bar no local.



Músicos participantes



Vocal: Zé Teixeira

Regência e guitarra: Luiz Enrique

Contrabaixo: Waldir Cunha

Bateria: Evaldo Milagres

Teclados e acordeon: Tatá Sympa

Guitarra: Fernando Rodrigues

Percussão: Marcinho Batista

Saxofone: Emiliano Garcia

Trombone: Henrique Dener

Trompete: Víctor Santiago

Backing vocal: Néia França, Adrianna e Anderson Goulart



SOUL – Quatro cantos da Terra – 40 anos de carreira de Zé Teixeira - 2ª edição

13 de setembro, às 16h

No CRCP Lagoa do Nado – Rua Ministro Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã – Belo Horizonte (MG)

Ingressos no Sympla (acesse aqui)







