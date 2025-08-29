Músico e ativista Zé Teixeira celebra 40 anos de carreira com show em BH

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

O cantor e compositor Zé Teixeira comemora 40 anos de trajetória artística com o espetáculo "Soul - quatro cantos da Terra", neste sábado (30/8), às 16h, no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado (CRCP), em BH. O evento marca a gravação ao vivo do seu quarto CD autoral e segundo DVD, no espaço que tem forte ligação com sua história de vida e atuação cultural.



Engajado nas causas socioambientais, Zé Teixeira foi um dos protagonistas na luta pela criação do parque, nos anos 1980. O repertório percorre diferentes fases de sua obra, com canções como "A'cor'da alegria", "O que a mente plantar", "Até que um blue", "Axé: força, energia, poder e realização", "Fazenda Sebastião", "Olha o Zé", "Praça da Liberdade", "Poema de amor", "Será que vale?", "Todo Brasil", "Tributo" e "Se Deus Quiser".





O evento terá ainda serviço de bar. “Será um ambiente familiar, para comemorar com amigos. O convite é para que todos venham matar a saudade e reviver bons momentos, curtindo novos sons e sonhos que não envelhecem. Uma tarde agradável, preludiando a primavera, acompanhada por uma super banda, boa prosa, drinks, tira-gostos e surpresas. Um filme nostálgico da nossa história, construindo mais um capítulo de um enredo perene e vibrante”, convoca o músico.



Natural de Água Boa, no Vale do Rio Doce, Zé Teixeira chegou a Belo Horizonte em 1970 e, desde 1976, vive em Venda Nova, região onde iniciou sua carreira musical. Em 1982, venceu o primeiro Festival da Canção de Venda Nova e, nos anos seguintes, percorreu o interior do estado até ser finalista do Canta Minas, festival da Rede Globo Minas, em 1996.

No ano seguinte, gravou o CD "Viverdenovo". Em 2000, realizou o projeto "Em cantos de BH", promovido pelo SESC Minas, encerrando a temporada com o show "Uirapuru", que resultou no CD "Irreverências" (2004), gravado ao vivo no Teatro Francisco Nunes e lançado no Teatro Sesiminas. Em 2010, no Teatro Sesiminas, registrou ao vivo o álbum duplo "Alquimista" (CD e DVD), lançado em 2011 no Teatro Santo Agostinho, com novas composições, obras de outros autores e faixas de trabalhos anteriores.

Além de cantor, compositor e intérprete, Zé Teixeira é sócio fundador de diversas entidades e movimentos socioculturais e ambientalistas. Idealizou projetos culturais como o Centro Cultural de Venda Nova e o Encontro Minas na MPB.



A entrada é gratuita, mas os ingressos devem ser retirados antecipadamente pelo Sympla. O público é convidado a colaborar com a campanha solidária, doando um quilo de alimento não perecível ou um agasalho, que serão destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade. O show conta com apoio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte e patrocínio da MGS.



SOUL – Quatro cantos da Terra – 40 anos de carreira de Zé Teixeira

30 de agosto, às 16h

No CRCP Lagoa do Nado – R. Min. Hermenegildo de Barros, 904 – Itapoã – Belo Horizonte (MG)

Ingressos no Sympla



