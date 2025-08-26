Marisa Monte anuncia data extra de turnê em Belo Horizonte

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Com ingressos esgotados para a apresentação de 18 de outubro, Marisa Monte confirmou uma nova data do “Phonica – Marisa Monte & Orquestra Ao Vivo” no Parque Ecológico da Pampulha, em Belo Horizonte: será no dia 19 de outubro.

A pré-venda exclusiva para clientes dos cartões BB Visa começa nesta quarta-feira (27 de agosto), às 12h, com desconto de 25% no valor dos ingressos. A venda geral estará disponível a partir de sexta (29 de agosto), às 14h.

Os ingressos podem ser adquiridos pela internet ou na bilheteria oficial do evento, sem taxa de conveniência, localizada na Avenida Raja Gabaglia, 2000, torre 01, loja 11, Bairro Estoril, Região Oeste da capital, com funcionamento de segunda a sábado, das 10h às 20h.

Valores dos ingressos:

Pista Pré-venda: Inteira R$ 280 | Meia-entrada R$ 140 | Ingresso Solidário R$ 168

Pista Lote 1: Inteira R$ 375 | Meia-entrada R$ 187,50 | Ingresso Solidário R$ 225

Pista Lote 2: Inteira R$ 450 | Meia-entrada R$ 225 | Ingresso Solidário R$ 270

Pista Premium Pré-venda: Inteira R$440 | Meia-entrada R$220 | Ingresso Solidário R$ 264

Pista Premium Lote 1: Inteira R$ 590 | Meia-entrada R$ 295 | Ingresso Solidário R$ 354

Pista Premium Lote 2: Inteira R$ 705 | Meia-entrada R$ 352,50 | Ingresso Solidário R$ 423

A entrada é permitida para pessoas com 15 anos desacompanhadas e de 6 a 14 anos somente acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais. Menores de 6 anos não entram.

Além de Belo Horizonte, Marisa Monte confirmou também uma data extra no Rio de Janeiro, que será realizada no dia 31 de outubro, na Brava Arena Jockey.