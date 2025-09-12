Tem concerto de graça na Praça da Assembleia neste domingo (14/9)

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Até o final de 2025, a Filarmônica de Minas Gerais terá realizado 16 concertos ao ar livre em Belo Horizonte e no interior do estado. Um deles será neste domingo (14/9), às 11h, na Praça da Assembleia, no Santo Agostinho. Todas as apresentações são regidas pelo maestro associado José Soares.

“Não há como comparar com o concerto de sala, pois as experiências são completamente diferentes. O que existe de mais significativo (céu aberto) é a interação muito direta com as pessoas. Elas passam ali e, se quiserem, podem se levantar e ir embora a qualquer momento. Só que elas permanecem. Essa troca (entre orquestra e plateia) é muito importante”, afirma Soares.

No programa de domingo, a orquestra vai executar peças de Richard Wagner, Smetana e Camille Saint-Saëns na primeira parte do concerto.

O segundo momento vai até as Américas. Do Norte, com George Gershwin (suíte criada por Marlon Humphreys-Lima, trompete principal da orquestra) e Leonard Bernstein, trechos de “West Side story”. Depois o repertório chega à América do Sul, com tangos de Astor Piazzolla e as suítes “Milagre dos peixes”, de Nelson Ayres, e “Nordestina”, de Duda do Recife.

“No espaço aberto, as pessoas não têm a mesma concentração da sala, então preciso medir isso e também as condições de cada lugar (ao selecionar o repertório)”, continua Soares. As peças não podem ser muito longas, com programa bastante diversificado. “Neste domingo, teremos obras do repertório canônico, jazz e música brasileira”, explica.

Todas as apresentações nesse formato têm parte do público assistindo a um concerto de orquestra pela primeira vez, comenta Soares, ao destacar a carga de responsabilidade tanto ao maestro quanto dos musicistas.

Na Sala Minas Gerais

Nesta sexta-feira (12/9), às 20h30, José Soares rege a Filarmônica na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). A pianista Erika Ribeiro é a solista convidada em “Concerto para piano nº 1”, de Camargo Guarnieri, e variações sobre “I got rhythm”, de George Gershwin.

A noite ainda terá “Bachianas brasileiras nº 4”, de Villa-Lobos. Inteira: de R$ 39,60 (mezanino) a R$ 193 (camarote). Ingressos à venda na bilheteria e no site filarmonica.art.br

ORQUESTRA FILARMÔNICA DE MINAS GERAIS

Concerto neste domingo (14/9), às 11h, na Praça da Assembleia, Santo Agostinho. Entrada franca.