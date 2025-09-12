Beagá Rock Festival movimenta a Praça JK com a banda Detonautas

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

Uma banda que nasceu no extinto chat de um site noticioso, tendo como frontman um guitarrista que não sabia tocar e cantar ao mesmo tempo, tinha tudo para dar errado. No entanto, duas características dos então garotos foram essenciais para manter o grupo em atividade por 28 anos: foco e disciplina.

Tico Santa Cruz se aprimorou no canto e na guitarra, o baixista Eduardo Tchello ganhou mais confiança no instrumento, assim como o então baterista Jason.



As várias mudanças na formação – atualmente com Tico Santa Cruz (voz), Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (bateria), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo) – não abalaram a determinação do Detonautas. Nesse tempo, a banda conquistou um Disco de Ouro, diversos prêmios da MTV e uma indicação ao Grammy Latino, sempre apostando na mistura de estilos – o hit “Outro lugar” sintetiza bem essa proposta, ao transitar pelo punk, pop rock, rap e baião.



As músicas que renderam popularidade ao grupo são a base do show que o Detonautas apresenta neste sábado (13/9), dentro da programação do Beagá Rock Festival, na Praça JK, no bairro Sion, a partir das 14h. O evento também contará com shows de Harley Queen e Velotrol.



“Não dá para deixar os grandes hits de fora”, adianta Tico Santa Cruz, garantindo que o repertório incluirá sucessos como “Quando o sol se for”, “O dia que não terminou”, “Você me faz tão bem”, “O retorno de Saturno” e o já citado “Outro lugar”.



A apresentação faz parte da turnê iniciada em 2022, com o fim da pandemia. Em três anos, o Detonautas percorreu quase todos os estados brasileiros, o que azeitou a interação entre os músicos em um setlist que resume bem a trajetória da banda.



Versões inusitadas

A novidade, no entanto, fica por conta das versões inesperadas reunidas no projeto recente “DVersões”, já disponível nas plataformas digitais. O grupo revisita canções de diferentes estilos e épocas, entre elas “Um sonhador” (popularizada por Leandro e Leonardo), “Samba Makossa” (Chico Science e Nação Zumbi) e “Segredos” (Frejat).



“Sempre tivemos o costume de tocar músicas de outros compositores que têm alguma relação com a gente ou que simplesmente achamos bacanas. Mas nunca tínhamos registrado isso de forma profissional. O que havia eram gravações de fãs, feitas por celular”, conta Tico. “Nosso objetivo, então, foi abrir um guarda-chuva nas plataformas para acrescentar novas versões à medida que formos gravando”, diz.



“DVersões” quebra um hiato de dois anos sem discos inéditos. Em 2021, o grupo lançou “Álbum laranja”, uma crítica feroz ao então presidente Jair Bolsonaro – a faixa “Micheque”, que fazia alusão ao caso dos cheques recebidos pela primeira-dama, quase foi censurada a pedido de Michelle Bolsonaro.



Já em 2022, veio “Esperança”, álbum mais leve, com baladas sentimentais, refletindo a expectativa pelo fim da pandemia. No ano seguinte, o Detonautas lançou um registro acústico em comemoração aos 20 anos do álbum de estreia “Detonautas Roque Clube”.



“O Detonautas é uma banda bem versátil. A gente consegue criar universos dentro de vários estilos diferentes. Isso nos dá uma liberdade grande para fazer projetos diferentes, como o ‘DVersões’. Além de fazer com que o nosso universo seja levado para outras gerações, alcançando crianças e adolescentes”, afirma o vocalista.



Quase três décadas depois do início improvável, o Detonautas não se limita a revisitar sua própria história, mas buscar novos caminhos para que suas músicas atravessem gerações, provando – nos álbuns e, sobretudo, nos palcos – que o rock vive.



BEAGÁ ROCK FESTIVAL

Shows de Detonautas, Harley Queen e Velotrol. Neste sábado (13/9), a partir das 14h, na Praça JK, no Sion. Ingressos à venda por R$ 30, no site do Sympla.



