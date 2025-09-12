Elas Festival chega à Funarte, destacando o protagonismo feminino

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Criar conexões entre mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ é a proposta do Elas Festival, que chega à sexta edição neste sábado (13/9), na Funarte MG – espaço que recebeu todas as edições anteriores do evento. Com o tema “As mulheres são como as águas, crescem quando se encontram”, a programação reúne shows, oficinas, feira, exposição de fotografia e exibição de curtas-metragens.



Segundo Luiza Firmato, gestora executiva do festival, a proposta é fortalecer uma rede colaborativa e dar visibilidade à produção feminina. “A nossa motivação principal é fortalecer o protagonismo feminino por meio das múltiplas linguagens da arte. Entendemos que quando as mulheres se encontram, realmente se fortalecem e crescem juntas. É um movimento colaborativo que conta com muitas mulheres na sua construção. Ao longo desses seis anos, percebemos que o festival criou comunidade e gerou o fortalecimento de redes”, explica.

A programação começa às 14h, com o Papo com Elas, que traz a menopausa para o centro da conversa. O encontro tem curadoria de Adriana Ferreira, presidente do Instituto Menopausa Feliz, e reúne médicos e especialistas para discutir saúde, sexualidade e bem-estar da mulher madura.

Chorinho

Neste ano, todas as atrações musicais são mineiras. A abertura do palco, às 14h30, será com Lica Del Picchia e sua banda Cayenna. Em seguida, se apresenta a clarinetista, cantora e compositora Thamiris Cunha.

Filha de pais músicos e natural de Contagem, Thamiris iniciou a carreira na música erudita, mas logo se voltou para a música popular, ganhando visibilidade em rodas de choro e em grupos femininos como o Abre a Roda – Mulheres no Choro e o Sagrada Profana.

Seu repertório para a apresentação no festival inclui canções autorais, choro, música latina e samba. Ela descreve sua proposta como uma “formação instrumental brasileira com muita improvisação”. No festival, Thamiris vai apresentar a música autoral “Farol”, escrita para a mãe, que dialoga com o tema do evento. “Eu falo muito de água, de Iemanjá”, conta ela que também trará “Ciranda”, composição de seu primo dedicada às matriarcas.

A sequência traz Talita Silva, cantora e compositora de Betim; a banda Mustache Queens, que mistura canções autorais e releituras da MPB; e a DJ Manu Grosse, que encerra a noite com a Boate Azul, animando a pista com boleros, bregas e baladas.

Fotografia

Além da música, o festival abre espaço para outras linguagens artísticas. Com curadoria de Denise dos Santos, a mostra de fotografia “Olhar como quem mergulha” reúne 43 trabalhos que associam a água à transformação. Já a mostra de artes visuais “Quando mulheres viram rios”, tem curadoria de Bárbara Macedo e apresenta obras de dez artistas.

A mostra de curtas-metragens, organizada por Tamira Abreu, exibe 17 produções dirigidas por mulheres. Ao todo, foram 178 inscrições, vindas de estados de todas as cinco regiões do país, como Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Ceará e Alagoas. A sessão de abertura, às 16h30, será dedicada às crianças, com quatro curtas de até 15 minutos.

Feira

Por fim, a mostra de empreendedoras completa a programação com 22 expositoras da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com produtos que vão de acessórios e vestuário a cosméticos, adornos e flash tattoos.

Pela primeira vez, o festival oferece entrada gratuita para pessoas com 60 anos ou mais. “Queremos que o festival seja para todas as idades. Criamos espaços infantis, oferecemos sessões dedicadas às crianças e agora ampliamos para o público 60+, mostrando que o Elas é feito por mulheres, mas acolhe todas as pessoas”, afirma Luiza.

ELAS FESTIVAL

Neste sábado (13/9), a partir das 14h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos: R$ 10 e R$ 5 (meia). À venda no Sympla. Entrada gratuita para pessoas com 60 anos ou mais Programação completa em @elasfestival no Instagram.

