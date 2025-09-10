Tré Cool, do Green Day, compra pano de prato de vendedor mirim em São Paulo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O baterista do Green Day, Tré Cool, já pode pedir um CPF! Em vídeo que circula nas redes sociais, o músico aparece comprando um pano de prato de um vendedor ambulante mirim na saída de um restaurante em São Paulo, nessa segunda-feira (8/9). O registro rapidamente viralizou, arrancando elogios pela atitude do artista.

No vídeo, é possível ver o músico conversando com a criança, até que pede para ela esperar e vai correndo até o carro em que embarcaria. Depois, ele volta com duas cédulas, pelo menos uma era de R$ 100, e entrega para a criança, escolhendo os objetos e saindo em seguida, mandando um “joinha” para a criança.

“Como eles são fofos meu deus, até caiu um cisco no meu olho”, escreveu um perfil. “O verdadeiro punk rocker”, declarou outro. “Eles são brasileiros, cara, usam até paninho na pia”, brincou um terceiro.

A passagem de Tré pelo Brasil tem sido marcada por encontros inusitados e momentos que fogem do roteiro tradicional de uma turnê. Desde que desembarcou no país para os dois shows do Green Day, o baterista mostrou que está disposto a viver experiências locais.

No último fim de semana, ele surpreendeu ao aparecer em um bar na Avenida Brigadeiro Faria Lima, na zona oeste de São Paulo, onde se juntou a uma roda de samba do grupo Sambv. O próprio grupo celebrou a presença ilustre nos stories do Instagram.

“A música e seus encontros improváveis. Hoje contamos com a presença de ninguém mais ninguém menos que Tré Cool, baterista do Green Day. Viva ao samba!”, escreveram os músicos.

Uma das bandas mais importantes da história do rock nacional, Os Paralamas do Sucesso comemoraram os 40 anos de carreira com um show especial no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 31/05. Divulgação Esta foi a primeira vez que a banda fez uma apresentação em estádio como atração principal. O trio formado por Herbert Vianna (voz e guitarra), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria), acompanhado de músicos de apoio, contagiou o público de fãs com os sucessos dessa longa trajetória. Divulgação Herbert Vianna é um dos grandes nomes do rock brasileiro que surgiu nos anos 1980 e segue brilhando nos palcos. A seguir, o Flipar mostra outros representantes do gênero que continuam na ativa. Reprodução / Reprodução Instagram Roberto Frejat - Cantor, compositor, produtor e guitarrista. Nasceu no Rio de Janeiro em 21/05/1962. Reprodução do Instagram @frejatoficial Ex-integrante do Barão Vermelho, que teve também Cazuza nos primeiros anos, Frejat começou a carreira em 1981. Em 2017, ele deixou a banda e passou a se dedicar exclusivamente à carreira solo. Reprodução Youtube Paula Toller - Nasceu no Rio de Janeiro em 23/08/192. Cantora e compositora, foi vocalista do Kid Abelha, banda que formou com George Israel e Bruno Fortunato, de 1982 e 2016, quando a banda encerrou suas atividades. Flickr Jordana Morais A cantora carioca segue em trajetória solo e tem percorrido o Brasil com a turnê “Amorosa”, em comemoração aos 40 anos de carreira. Ricardo Nunes / Divulgação Vivo Rio Evandro Mesquita - Nasceu no Rio de Janeiro em 19/2/1952. Cantor, compositor e ator, vocalista da banda Blitz. Começou a carreira em 1972. Reprodução O artista carioca continua na estrada com a Blitz, banda formada em 1981 e que também teve na formação clássica nomes como Lobão e Fernanda Abreu. Divulgação/TV Globo Paulo Ricardo - Nasceu no Rio de Janeiro em 23/09/1962. Cantor, compositor e ator, fundou a banda RPM, que foi uma das mais populares do Brasil na década de 1980. Começou a carreira em 1984. eprodução Instagram O primeiro álbum solo de Paulo Ricardo foi lançado em 1989. Atualmente, está com a turnê Paulo Ricardo XL, em comemoração a seus 40 anos de carreira. Minerva97/Wikimedia Commons Dinho Ouro Preto - Nasceu em Curitiba em 27/4/1964. Cantor e compositor, vocalista da banda Capital Inicial. Começou a carreira em 1982. Divulgação O cantor paranaense é mais um ícone do rock dos anos 1980 que segue em plena atividade e com turnê. No seu caso, os shows celebram os 25 anos do álbum “Acústico MTV”. Reprodução / Reprodução Instagram Clemente Tadeu - Nasceu em São Paulo em 12/05/1963. DJ, cantor, guitarrista, apresentador e ator, foi um dos pioneiros do punk rock. Começou a carreira em 1978, fundou a banda Inocentes e também compõe a Plebe Rude. Reprodução / Reprodução Instagram João Gordo - Nasceu em São Paulo em 13/03/1964. Músico, repórter e apresentador. Integrante da banda de punk rock Ratos de Porão. Começou a carreira em 1982. Reprodução / Reprodução Instagram Nasi - Cantor, compositor e produtor, nasceu em São Paulo em 23/1/1962. É vocalista da consagrada banda Ira!, que, após terminar em 2007, voltou às atividades em 2014. Reprodução/Instagram Edgard Scandurra - Considerado um dos melhores guitarristas brasileiros, é também cantor. Fundador e integrante até os dias atuais da Ira!, ao lado de Nasi. Diego Baravelli/Wikimedia Commons Nando Reis - Nascido em 12/01/1963, em São Paulo, integrou a reverenciada banda Titãs entre 1982 e 2002, quando passou a se dedicar a uma bem-sucedida carreira solo. Além de cantor e instrumentista, é compositor de mão cheia, com canções gravadas por diversos artistas, como Marisa Monte, Cássia Eller (1962 - 2001), Carlinhos Brown, Skank e Cidade Negra. Reprodução Instagram Arnaldo Antunes - Músico, poeta e compositor, nasceu em 02/09/1970. Outro ex-Titãs que construiu sólida carreira solo após a bem-sucedida trajetória com a banda. Segue com show e lançamento de discos - o último foi “Novo Mundo”, de 2025. Em 2002, formou com Marisa Monte e Carlinhos Brown o grupo “Tribalistas”, que lançou dois discos. Instagram @marisamonte Paulo Miklos - Ex-vocalista dos Titãs. Após o fim da banda, que fez uma turnê entre 2023 e 2024 chamada “Titãs Encontro”, lançou quatro álbuns solo. Tem também uma importante carreira como ator, com trabalhos em novelas, séries e filmes. Divulgação Lobão - Nascido em 11/10/1950, no Rio de Janeiro, é um nome essencial da história do rock nacional. Cantor, compositor e escritor, é autor de sucessos como “Me Chama” e “Vida Louca Vida” e “Rádio Blá”. Fez parte das bandas Vímana e Blitz no início da carreira, mas iniciou a carreira solo ainda na década de 1980. Cassio - SESC BAURU - Flickr Roger Moreira - Cantor, guitarrista, compositor e fundador da banda Ultraje a Rigor, nasceu em 12/09/1956. Além de seguir com a banda, participa do programa “The Noite”, com Danilo Gentili, no SBT. Reprodução de Vídeo Voltar Próximo

Além disso, Tré participou de um jogo da NFL em São Paulo, se divertiu ao lado do público e ainda fez uma visita especial ao projeto Alma de Batera, iniciativa social que há mais de dez anos promove aulas adaptadas de bateria para pessoas com deficiência.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

No estúdio, o músico não se limitou a observar: conversou com alunos, tirou fotos e até se juntou à banda para tocar clássicos do Green Day, como “American Idiot” e “Wake Me Up When September Ends”. A emoção tomou conta da sala e o momento foi descrito como “mágico” pelos presentes.

Como foi o show do Green Day no The Town?