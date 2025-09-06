Vinho do Iron Maiden chega ao Brasil; saiba onde encontrar

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Os fãs do Iron Maiden podem comemorar: os roqueiros agora têm moradia fixa no Brasil. Pelo menos o vinho oficial da banda. Nas redes sociais, os britânicos contaram que as garrafas da bebida Eddie’s Blend Darkest Red estão sendo vendidas em 28 lojas do Supermercado Guanabara, no Rio de Janeiro.

“Rio! O vinho Eddie’s Blend Darkest Red já está disponível nos Supermercados Guanabara! Você já experimentou?”, escreveu a banda. A publicação, acompanhada da hashtag #RioDeJaneiro e de uma bandeira do Brasil, deixou os fãs de hits como “The Number of the Beast” e “Fear of the Dark” animados para brindar.

O vinho é uma edição especial, elaborada pelo vocalista Bruce Dickinson em parceria com a Van Zeller Wine Collection. A bebida foi inspirada na faixa “Darkest Hour”, do álbum “Senjutsu” (2021).

O Eddie’s Blend Darkest Red é descrito como um tinto encorpado, envelhecido de seis a nove meses em barricas de vinho do Porto. Segundo a descrição, entrega aromas de amoras, cerejas pretas e ameixas, com toques sutis de especiarias e um final marcante. O teor alcoólico é de 13,5%.

No Rio de Janeiro, o rótulo chegou com exclusividade às prateleiras do Guanabara em parceria com a distribuidora Ehrmanns Wine. Em 15 dias, foram vendidas cerca de mil unidades, cada uma por R$ 131,90.

A reação do público foi imediata, com muitos memes lembrando o aniversário do supermercado, marcado por promoções malucas que deixam o público em polvorosa. Todos os anos, as redes sociais são tomadas de vídeos de confusão e correria de clientes dentro das lojas.

“Eddie não guenta 5 minutos de Aniversário do Guanabara”, brincou um seguidor, em referência ao mascote da banda, Eddie the Head. “Bruce Dickinson fazendo o próximo comercial do Guanabara já é realidade”, comentou outro. “Iron Maiden vai tocar no aniversário do Guanabara”, sonhou um terceiro.

