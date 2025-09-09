Após desabafo em show, Silva se retrata mas mantém opinião sobre Virgínia

Após viralizar com uma "sessão de descarrego" no palco, no último domingo (7/9), o cantor Silva se retratou no X. Nesta terça-feira (9/9), ele usou a rede social para rir de si mesmo, se desculpar sobre algumas falas e reiterar outras.

"Deixa eu voltar a tuitar no lugar certo", brincou. "Da próxima vez, vou tentar falar só com meu terapeuta."

Em seguida, reiterou o que falou sobre Virgínia Fonseca. "Para a V., que ganha com a desgraça alheia, é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta", escreveu. No domingo, ele havia xingado a influenciadora. "Vai se foder, Virgínia. Garota escrota. Faz os pobres perderem o dinheiro que nem têm", disse.

"Agora, música para vocês ouvirem na Bahia (e em qualquer lugar) é o meu maior objetivo de vida. Sem a Bahia, o que eu faço nem existiria", se corrigiu. No show, ele tinha dito que não é "um cantorzinho de MPB que faz musiquinhas para vocês ouvirem na Bahia."

Ele ainda se retratou com Serginho Groisman, de quem reclamou por só convidá-lo para cantar música dos outros, Paula Lavigne, a quem alfinetou por apadrinhar artistas e Luísa Sonza, a quem acusou de ter dinheiro do agro.

"Dito isso, nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra", consertou. E terminou reiterando seu posicionamento sobre o julgamento de Bolsonaro: "Sem anistia."

Entenda o caso

Em show no último domingo (7/9), em Brasília, Silva botou a boca no trombone e falou tudo o que pensa sobre a atual indústria musical, celebrou o julgamento de Bolsonaro e alfinetou artistas e personalidades da internet.

Trechos de suas falas no palco viralizaram nas redes sociais e resultaram em memes. Após a retratação, a reação dos fãs, em sua maioria, foi de compreensão com o cantor.

"A gente entendeu que citou Luísa para falar que o agro transforma música em comércio. Que a Paula foi para falar daquela porqueira sem talento do Bala Desejo e do Serginho que é para criticar a Globo. Você foi incompreendido, divo. Estamos com você, beijos de luz", escreveu um internauta.

"Se no palco foi daquele jeito, imagina sentar numa mesa de bar despretensiosamente com você. Inclusive quero", arriscou outro. "Estarei com você nas trincheiras", elogiou outro.