Minissérie 'E agora, quem vai ficar com a mamãe?' estreia no SBT/Alterosa

Envelhecimento, demência e laços familiares serão abordados na minissérie “E agora, quem vai ficar com a mamãe?”, que estreia nesta segunda-feira (1º/9), às 17h45, no SBT/Alterosa, logo depois de “A caverna encantada”, a novela das 16h45.

Produção nacional do SBT, o seriado com cinco episódios ficará em cartaz até a próxima sexta-feira (5/9). Drama e humor se misturam na trama que soará familiar aos lares de todo o Brasil.

Dona Maria, a matriarca, começa a apresentar sinais de demência. A situação exige que os filhos façam rodízio para cuidar dela.

O elenco reúne Stella Miranda, Joaquim Lopes, Lidi Lisboa, Mariana Molina, Ju Knust, João Pessanha, Laura Luz e Valentina Borlenghi, entre outros. Os episódios foram escritos por Alexandre Teixeira, com direção de João Batista e direção-geral de Rica Mantoanelli.

A experiente atriz Stella Miranda vive dona Maria. Alegre e trabalhadora, é viúva de caminhoneiro, tem 69 anos e três filhos: Nelson (Joaquim Lopes), de 45; Marcela (Ju Knust), de 42; e Beatriz (Mariana Molina), de 27. Apaixonada pela neta Lucinha (Valentina Borlenghi), cuida com dedicação desta jovem de 20 anos, que tem Síndrome de Down.

Dona Maria sente a memória falhar. Os esquecimentos se sucedem, levando-a ao médico, que diagnostica demência em estágio inicial. Os filhos decidem só conversar com a mãe sobre a doença depois que ela completar 70 anos.

Porém, dona Maria surpreende a todos: decide, voluntariamente, se mudar para uma casa de repouso, pois não deseja se tornar um fardo para a família.

A jornalista Beatriz rejeita o diagnóstico da mãe e não consegue aceitar a situação. Já Marcela, professora de geografia, depende de dona Maria para criar a filha com Down. Superprotetora, ela passa a questionar a forma como trata Lucinha à medida que convive com a demência materna.

Nelson, o mais velho dos irmãos, é delegado, casado com a médica radiologista Fabiana (Lidi Lisboa). Eles têm dois filhos: Clarice (Laura Liz), de 19 anos, e Vitor (João Pessanha), de 18. Nelson se sente na obrigação de cuidar da família e sofre ao lidar com a demência da mãe.

A tensão se agrava quando a médica Fabiana defende a internação de dona Maria, ideia totalmente rejeitada pelas cunhadas.

Filhos e netos se revezam para cuidar da matriarca, mas a situação reacende conflitos antigos. Beatriz, por exemplo, não aceita a rigidez de Marcela e o controle de Nelson. O jovem Vitor se choca quando tem de passar o dia com a avó, vendo-se obrigado a ficar longe do computador, do celular e das redes sociais.

Sogra e nora

Fabiana mantém relação conflituosa com dona Maria, embora respeite a sogra. Com dificuldade para expressar sentimentos, Nelson não sabe lidar com a dor emocional de lidar com a demência.

De acordo com o material de divulgação do SBT, a trama sobre amor e família ressalta o desafio de seguir em frente quando a vida impõe escolhas difíceis.

O seriado também conta com participações especiais de Patricia Abravanel, Juliano Laham, João Vitor de Paiva, Anderson Félix, Anastácia Custódio, Bárbara Brito, Barbara Hummel, Bruno Vinícius, Chico Américo, Dani Marcondes, Du Dibo, Eduardo Leão, Enzo Ignácio, Felipe Andrade, Joelson Medeiros, Lucas Rosário, Luciana Silveira, Marcos Machado, Nicko Silva, Patricia Pimenta e Rodrigo Pintto.

"E AGORA, QUEM VAI FICAR COM A MAMÃE?"

Minissérie com cinco episódios, com exibição de segunda a sexta-feira (1 a 5/9), às 17h45.