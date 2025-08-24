Leve e descontraído, o novo 'Tá na hora Minas' fecha a tarde na TV Alterosa

Conhecida por seu bom humor, a jornalista Susana Vieira se une a Hiago Rocha para apresentar o programa “Tá na hora Minas”, da TV Alterosa. É a terceira mudança na equipe de âncoras da atração desde a estreia, em março de 2024, após a saída de Álvaro Damião e Giovanna Damião.

Com carreira de 12 anos na televisão, ela trabalhou na Record Brasília, SBT Rio, SBT Brasília e TV Anhanguera, afiliada da Globo em Goiânia. Na Alterosa, foi repórter e âncora do programa “Central do carnaval”.



Redes sociais



Susana também produz conteúdos para as redes sociais – é conhecida como a “repórter das dancinhas”. Posta cortes de reportagens, danças virais e conteúdos descontraídos. No Instagram, já bateu 60 mil seguidores. No TikTok, principal plataforma de seus vídeos, o público chega a quase 500 mil.

Durante a pandemia, ela passou a produzir conteúdos com o objetivo de alegrar os seguidores naqueles tempos difíceis. “Comecei com dublagem e brincadeiras, dançando com os cinegrafistas. Gosto de fazer as pessoas sorrirem, de levar alegria e contar um pouco dos meus bastidores na rua”, explica Susana Vieira.

Ela aposta em linguagem mais leve, próxima do público, para transmitir a informação, perfil que se encaixa na reformulação do “Tá na hora Minas”. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h15, após a exibição do seriado “Chaves” e antes do “Jornal da Alterosa”, apresentado pela jornalista Carolina Saraiva.

Ricardo Carlini, gerente de jornalismo da TV Alterosa, explica que o sucesso da grade vespertina da emissora contribui para a boa audiência desta atração.

“Depois do ‘Casos de família’, do ‘Chaves’ e da novela ‘A caverna encantada’, o programa atinge a família, o jovem e o idoso que está curtindo TV. Abraçar esse público é o nosso objetivo”, diz.

Exibida na transição entre a faixa de entretenimento e o jornal, a atração mescla as duas linguagens. No primeiro bloco, o foco são vídeos que viralizam nas redes sociais durante o dia. A segunda parte é dedicada a casos policiais e a notícias que emocionam o público.

“É um programa mais jovem e descontraído, mas sem perder o foco na informação e na notícia”, destaca Ricardo Carlini.

Susana Vieira aponta o impacto das redes sociais na comunicação contemporânea e defende a adaptação da televisão aos novos tempos.

“Com o advento das novas tecnologias e da internet, a TV perdeu muito. O grande desafio é trazer esse novo público. Se a forma de comunicação mudou, a linguagem tem de mudar”, afirma.

“A forma 'quadrada' de contar notícia já está ultrapassada. O jornalista pode rir com as pessoas e pode chorar com elas. Também somos humanos e temos emoções. Quero o jornalismo cada vez mais próximo do povo. Não estou na televisão para ser bonita, um robô. Acredito em sair da caixinha, no jornalismo fora do quadrado”, diz Susana Vieira.

Desde a estreia da reformulação do “Tá na hora Minas”, em 18 de agosto, o programa vem chamando a atenção. Ao abordar a infestação de baratas em um ônibus de Belo Horizonte, por exemplo, o repórter Tarick Cardoso fez entrada ao vivo na Rua da Bahia, no Centro de BH, para conversar com as pessoas.

A partir do vídeo publicado nas redes sociais, o debate rendeu novas percepções sobre o transporte público na capital mineira. “É uma notícia que não entraria no jornal hard news. Mas no ‘Tá na hora’ rendeu um ao vivo. É a oportunidade da outra linguagem”, afirma Carlini.

O programa mostrou recentemente o uso de chupeta por adultos, moda que surgiu em vídeos de pessoas que acreditam nessa forma de aliviar o estresse.

Outro tema foi a polêmica envolvendo os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto, casal que cruzou o sinal vermelho ao voltar de uma festa, provocando acidente na Avenida Faria Lima, em São Paulo. “Dessa forma, a gente expõe o que o famoso fez e o coloca na mesma posição do espectador, como gente comum”, diz Ricardo Carlini.



Grade nacional



A reformulação do programa se adapta às recentes mudanças promovidas pelo SBT na grade nacional. No último dia 9, João Silva, filho de Faustão, estreou o “Programa do João” na emissora. Pouco antes, as atrações “Casos de família” e “Bom dia & Companhia” voltaram ao ar.

O objetivo principal do SBT e da TV Alterosa é atingir a família, dialogando com públicos de todas as idades, participando também de debates que ganham destaque nas redes sociais.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“TÁ NA HORA MINAS”

Programa exibido de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 19h15, na TV Alterosa.