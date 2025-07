'Vou me entregar, não sou bandido', diz Oruam em vídeo nas redes

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, o Oruam, de 25 anos, divulgou um vídeo em que diz que vai se entregar à polícia. No início da tarde desta terça (22/7), a Justiça do Rio de Janeiro decretou sua prisão preventiva após a polícia indiciá-lo por atacar agentes e, com isso, supostamente facilitar a fuga de um dos acusados de ser um dos principais ladrões de carros do estado.





"A todos vocês que gostam de mim, vou me entregar, tropa. Não sou bandido, valeu?", disse. Oruam ainda pediu desculpas. "Desculpas a todo mundo, que eu errei. Vou me entregar e provar que não sou bandido, vou dar a volta por cima com a minha música", acrescentou.

A Folha de S.Paulo apurou que os setores de inteligência das polícias monitoram as redes sociais do artista. Além disso, a Polícia Militar determinou reforço na unidade onde Oruam deverá se entregar e espera oficialmente o comunicado da Polícia Civil sobre a informação. A PM também está de prontidão para reforçar as vias expressas para caso ocorra algum protesto.

A ordem de prisão foi expedida no plantão judiciário sob a acusação de lesão corporal leve, descrita no Código Penal, artigo 129, parágrafo 12. O texto estabelece o aumento de pena quando a lesão é praticada contra autoridades ou agentes.

Em nota, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) citou "prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal".

O jovem que estava na casa de Oruam e conseguiu fugir após a intervenção do artista, segundo a polícia, é descrito pela polícia como líder da chamada equipe do ódio, responsável pelo roubo de veículos na zona norte do Rio, além de ser apontado como segurança de Edgar Alves, o Doca, líder do Comando Vermelho.

Quem é Oruam

Mauro, nome de batismo de Oruam, é o quarto filho de Marcinho VP, apontado como líder do Comando Vermelho, uma das principais organizações criminosas do Rio de Janeiro. Preso desde 1996 e condenado a mais de 30 anos de cadeia por envolvimento com o tráfico de drogas, o pai comanda o grupo de dentro do presídio federal de Catanduvas, no Paraná.

Embora Marcinho VP não tenha relação com a carreira musical do filho, Oruam já despertou polêmicas por causa do pai. Em 2022, usou uma camiseta com uma foto de Marcinho e a palavra "liberdade" durante uma apresentação no Lollapalooza. Na época, o cantor disse que o pai errou, mas que estava pagando pelos crimes e que ele gostaria que o familiar pudesse ser liberto com a cabeça erguida.

Oruam também tem tatuado na barriga o rosto de Marcinho VP e de Elias Maluco, comparsa do pai morto em 2020. Elias foi condenado à prisão em 2007 pela morte do jornalista Tim Lopes, que apurava uma reportagem sobre abusos sexuais de menores de idade e de tráfico de drogas na Vila Cruzeiro. Oruam já chamou Elias de tio nas redes sociais.

Na música, o rapper é autor do hit "Oh Garota Eu Quero Você Só pra Mim", que foi a mais tocada do Brasil em janeiro, e tem mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify, mesmo sem ter lançado um disco. Além do Lollapalooza, ele já se apresentou no Rock in Rio e foi atração musical do cruzeiro de Neymar.