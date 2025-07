Oasis volta aos palcos após 16 anos; confira a setlist

Nesta sexta-feira (4/7), os irmãos Gallagher se apresentaram juntos pela primeira vez desde 2009. O início da turnê Oasis live ’25, em Cardiff, no País de Gales, revelou setlist de 23 músicas. Clássicos como Wonderwall e Don't look back anger ficaram reservados ao bis. A banda britânica ainda realizará 40 shows, com dois na cidade de São Paulo, em 22 e 23 de novembro.

A separação repentina ocorreu há 16 anos, após desentendimento nos bastidores do festival Rock en Seine, na França. Na ocasião, o vocalista Liam Gallagher quebrou a guitarra de Noel Gallagher, que anunciou a saída da banda e seguiu carreira solo no projeto Noel Gallagher’s High Flying Birds. Liam formou à banda Beady Eye com outros integrantes do Oasis.

“As armas estão silenciadas”, disseram os dois ao anunciar o retorno da banda Oasis. Eis a setlist da primeira apresentação:

Hello Acquiesce Morning Glory Some Might Say Bring It On Down Cigarettes & Alcohol Fade Away Supersonic Roll With It Talk Tonight Half the World Away Little by Little D'You Know What I Mean? Stand by Me Cast No Shadow Slide Away Whatever Live Forever Rock 'n' Roll Star

Bis

The Masterplan Don't Look Back in Anger Wonderwall Champagne Supernova

