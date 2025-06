Datena reclama da RedeTV! ao vivo e ameaça deixar emissora

FOLHAPRESS - Mesmo com apenas duas semanas no ar em seu novo programa na RedeTV!, o "Brasil do povo", o apresentador José Luiz Datena já sugeriu que, caso as coisas não andem como ele gostaria, poderá sair do canal.

Durante exibição de uma reportagem sobre o caso de um homem que matou uma menina de dez anos, Datena reclamou ao vivo da edição feita no VT.

"É que editaram minha entrevista com o Dalmir [de Magalhães, delegado titular do caso], devia ter deixado a entrevista inteira, porque foi exclusiva", começou ele antes de sugerir abandonar o comando da atração.

"Eu não sou responsável pela linha editorial, e eu sou respeitoso com linha editorial. Eu não discuto. Prefiro pegar meu boné e caminhar do que discutir linha editorial. Aliás, eu faço isso com uma facilidade enorme. Quando começam a invadir um território que eu acho que não devem invadir, pego minha malinha e vou caminhar", completou.

Vale lembrar que Datena fez algo semelhante no SBT, seu antigo emprego. O apresentador comandou o "Tá na hora" por cinco meses até aceitar a proposta da RedeTV!.

Como antecipou a coluna Outro Canal, Datena deixou executivos e membros da família Abravanel chateados por negociar com a concorrente sem o conhecimento do SBT.

Até mesmo as filhas de Silvio Santos se sentiram traídas. A emissora apoiou o retorno dele à televisão após a saída turbulenta da Band. Nos bastidores, todos no SBT lamentaram a condução de Datena.