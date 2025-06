As escalas do musical sobre Raul Seixas fora do eixo Rio-São Paulo

Depois de estrear no Rio de Janeiro, em março de 2024, e chegar a São Paulo, onde está em cartaz até o fim do mês, “Raul Seixas, o musical” planeja um giro nacional por capitais fora do eixo das duas maiores cidades brasileiras.

O espetáculo dirigido por Leo da Selva e protagonizado por Bruce Gomlevsky deve levar apresentações às outras quatro regiões do país. Estão no itinerário Porto Alegre, Salvador, Recife, Brasília e Belém. Os planos incluem três apresentações em cada uma delas.

Novas temporadas no Rio e em São Paulo também estão no horizonte, com pelo menos doze encenações em cada.

O musical leva ao público vinte músicas de Raul, que morreu em 1989 e completaria 80 anos em 2025. O repertório na voz de Gomlevsky é executado ao vivo por uma banda de cinco músicos e inclui sucessos como “Eu nasci há dez mil anos atrás”, “Maluco beleza”, “Tente outra vez”, “Metamorfose ambulante” e “Ouro de tolo”, entre outros.

O espetáculo é conduzido pelo processo criativo do cantor e compositor durante uma noite de insônia, em que ele compõe e reflete sobre sua música e o país.