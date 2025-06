Ator de 'Karate kid' é acusado de morder colega de elenco

FOLHAPRESS - Conhecido pelo papel do impiedoso John Kreese na franquia "Karatê kid" e na série "Cobra Kai", o ator Martin Kove, de 78 anos, se envolveu em uma polêmica fora das telas.

Durante uma convenção de fãs realizada no último fim de semana em Puyallup, no estado de Washington, nos Estados Unidos, ele foi acusado de morder com força o braço da colega de elenco Alicia Hannah-Kim, que interpreta a personagem Kim Da-Eun na série da Netflix.

Segundo informações divulgadas pelo site TMZ, Alicia relatou à polícia que foi surpreendida por Kove no espaço VIP do evento, chamado Summer Con. De acordo com seu depoimento, ao cumprimentar o ator de forma amistosa, ele a agarrou de forma inesperada e mordeu seu braço com tanta intensidade que quase a fez sangrar. Após o susto, ela teria gritado de dor, e, em seguida, Kove ainda teria beijado o local da mordida. O boletim de ocorrência descreve que a marca estava "azul e com hematomas visíveis".

Alicia estava acompanhada do marido, que testemunhou a agressão e também prestou depoimento à polícia. O casal confrontou o ator imediatamente, afirmando que a atitude havia sido inaceitável. Kove teria reagido com irritação, alegando que se tratava de "uma brincadeira", segundo consta nos registros oficiais. Mesmo com o pedido de desculpas posterior por parte do ator, a situação gerou desconforto e culminou na sua retirada do evento pelas autoridades.

Embora Alicia não tenha registrado uma queixa formal por agressão, ela optou por abrir um boletim de ocorrência, considerando a possibilidade de que o comportamento possa se repetir. A polícia local fez fotos da lesão para incluir no relatório.

O ator, que ficou eternizado por seu papel como o vilão de "Karatê kid", havia ganhado nova projeção ao reprisar o personagem na série "Cobra Kai", exibida pela Netflix entre 2018 e 2025. A série reuniu boa parte do elenco original da franquia e conquistou fãs de diferentes gerações.

Até o momento, nem Kove nem Alicia se pronunciaram publicamente sobre o episódio. O TMZ afirma ter tentado contato com os representantes dos dois atores, mas não obteve resposta. Caso o episódio evolua para uma ação judicial, Kove poderá ser convocado a prestar esclarecimentos formais à Justiça norte-americana.