Ná Ozzetti lança álbum com músicas de Zécarlos Ribeiro

Zécarlos Ribeiro e a cantora Ná Ozzetti começaram a carreira juntos no Grupo Rumo, expoente do movimento Vanguarda Paulista, que surgiu em 1974. Principal compositor do coletivo ao lado de Luiz Tatit, Ribeiro manifestou a Ná o desejo de registrar sua própria obra.

Foi assim que surgiu o álbum “Ná Ozzetti canta Zécarlos Ribeiro”, com 10 faixas e parcerias do compositor com Geraldo Leite, Pedro Mourão e Danilo Penteado.

O novo disco traz convidados especiais, como a cantora Tulipa Ruiz e o irmão, Gustavo Ruiz, que gravou as guitarras de “Bem humorado”, faixa de abertura. A cantora e instrumentista catarinense Maria Beraldo toca clarone em “Laura”. O álbum foi gravado no estúdio de Jonas Tatit, filho de Luiz Tatit. “Então ficou tudo meio que em família”, comenta Ná.

A cantora destaca a contribuição do produtor Danilo Penteado. “Músico jovem, ele fez todos os arranjos. Soube muito bem tirar os elementos essenciais do violão do Zécarlos, que compõe nesse instrumento e, no próprio, já induz as ideias de arranjo. Danilo soube traduzir isso para um arranjo de formação maior, ele mesmo tocou todos os instrumentos. Chamou apenas o baterista Pedro Ito para fazer a cozinha”, explica Ná.

O projeto começou a ser desenhado em 2019, quando o Rumo lançou o álbum “Universo”, com músicas inéditas. “Todos os integrantes começaram a compor para esse trabalho. Algumas do Zécarlos entraram e depois ele continuou compondo, inclusive em parceria com Geraldo Leite e Pedro Mourão”, relembra Ná.

Zécarlos Ribeiro ressalta o aspecto “familiar” do novo álbum. “Somos todos do Rumo”, diz. “Ao longo dos anos, a gente teceu uma estética nossa e muitas vezes, quando você vai pegar outra pessoa para arranjar, fica com receio”, conta, dizendo que Danilo Penteado captou sua visão estética.

O compositor afirma que Ná Ozzetti é a “pessoa chave” do álbum. “Foi ela quem interpretou as primeiras músicas que eu fiz. Ná é cantora por excelência, superintérprete. Na verdade, a ideia inicial era apenas documentar a minha obra”, diz.

Arquiteto

“Fiquei muito tempo com o Rumo. Depois que o grupo acabou, enveredei pelo meu trabalho de arquiteto e me distanciei um pouco, mas continuei compondo”, comenta o compositor.

“Demorou um pouco, porque fiquei sem estrutura em volta de mim, mas agora achei o caminho das pedras. Lancei este álbum, lanço outro em novembro e o terceiro no ano que vem”, promete Zécarlos Ribeiro.

“NÁ OZZETTI CANTA ZÉCARLOS RIBEIRO”

• Álbum da cantora Ná Ozzetti

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais