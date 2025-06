Espaço Cultural Museu Clube da Esquina anuncia reformas

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Os 75 anos da Fundação Educacional Lucas Machado (Feluma) e os 10 anos do Espaço Cultural Museu Clube da Esquina vão ser celebrados com uma parceria entre as duas instituições, que será firmada nesta terça-feira (3/6), com uma apresentação familiar que vai reunir Márcio Borges, seu irmão Telo Borges e sua filha, Helena Borges. Juntos, eles vão relembrar canções marcantes do Clube da Esquina e também algumas músicas de Telo. O evento é apenas para convidados.



Precedido pelo anúncio da parceria, o show será realizado no Museu Clube da Esquina. Gestora do espaço, Virgínia Câmara diz que esse apadrinhamento da Feluma, que é mantenedora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e de outras entidades ligadas à área da saúde, abrirá novos espaços de divulgação para a música do Clube da Esquina, além de promover a valorização de compositores mineiros de ontem e de hoje.



Márcio Borges adianta que várias intervenções artísticas serão promovidas a partir desse encontro. “É uma parceria que vai contribuir para preservar e disseminar o acervo cultural que o espaço do Museu protege e divulga. Trata-se de um elo inédito entre duas importantes entidades que tem tudo para ter continuidade, porque matéria prima musical tem de sobra”, diz. Sobre o show, ele destaca que é um encontro afetuoso da família Borges regado a música e histórias.



ESPÍRITO DE COMUNHÃO

“Vamos cantar e tocar as músicas lá de casa, do Clube da Esquina, além de recitar uns poemas de nossa lavra. Podemos ter, também, alguma surpresa”, diz, chamando a atenção para a possibilidade da presença de artistas ligados à história do Clube. Telo Borges reforça o espírito de comunhão em torno do evento. “É uma alegria estar com meu irmão e minha sobrinha, que, pela primeira vez, sobe ao palco comigo. Vamos cantar a maioria das músicas juntos.”



Telo ressalta que a parceria que será firmada faz todo o sentido porque, assim como a Feluma trabalha a inclusão na área da saúde, o Museu Clube da Esquina cumpre a mesma missão na área da cultura. “É um espaço que acolhe todos os artistas, abre o palco durante a semana para músicos emergentes”, diz.



Márcio também destaca o papel que o espaço vem tendo no cenário artístico da cidade ao longo destes 10 anos. “Considero uma vitória pessoal e suada de nossa querida amiga e parceira Virgínia Câmara. Sou testemunha de sua batalha, sua persistência teimosa, o esforço imenso que ela colocou na roda para firmar não só nosso espaço, mas também para alavancar o movimento turístico na região. Ela reanimou o carisma e a importância daquela esquina de Paraisópolis com Divinópolis”, comenta.



Wagner Eduardo Ferreira, presidente da Feluma, diz que a parceria com o Espaço Cultural Museu Clube da Esquina foi motivada pelo desejo de intensificar, na esteira de seus 75 anos, a missão de fomentar os diferentes campos em que a instituição atua.



“A Fundação foi criada para apoiar ações nas áreas do ensino, da cultura, da ciência e da filantropia. Nas artes, nada melhor do que abraçar uma instituição que nasceu em Belo Horizonte e que se firmou como um símbolo de Minas Gerais”, afirma.



Shows mensais



Ele cita como desdobramento dessa parceria o financiamento, a partir de julho, de um show mensal de artistas ligados ao Clube da Esquina no Teatro Feluma, com entrada franca. “Queremos trazer para o nosso espaço cultural tanto os sócios de primeira hora do Clube quanto seus filhos, como Ian e Gabriel, herdeiros de Beto Guedes. Também vamos promover a circulação da Jardineira da Cultura, que vai percorrer pontos icônicos do Clube”, cita.



Outra ação que ele enumera é a requalificação estrutural do Museu. “É um espaço que, pensando em sua arquitetura, está precisando de melhorias. Vamos bancar várias ações para potencializar o legado do Clube. Queremos estimular os novos talentos que se apresentam no Museu, que recebem cachês muito pequenos. Vamos ajudar a bancar. Tentaremos dar o melhor suporte possível”, diz.



Segundo Márcio Borges, a programação que celebra a parceria e será desenvolvida ao longo do segundo semestre ainda está sendo montada.



Teatro de arena

Além da parceria com o Espaço Cultural Museu Clube da Esquina, o aniversário de 75 anos da Feluma vai ensejar diversas outras iniciativas no âmbito da cultura. Wagner Ferreira, presidente da Feluma, diz que uma delas será a construção de um teatro de arena, com capacidade para 300 pessoas, na Avenida dos Andradas. Segundo ele, trata-se de um equipamento que vai se somar ao Teatro Feluma no fomento às artes cênicas e ao cenário musical local. “Também estamos fazendo doações para a Academia Mineira de Letras, para a aquisição de novas obras. Vamos, ainda, prestigiar Juscelino Kubitschek fazendo uma exposição junto com a Prefeitura de Belo Horizonte. Ele estudou com Lucas Machado”, afirma, evocando o criador da Fundação.