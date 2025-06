Carla Sceno revela sua outra vibe no álbum autoral ‘Síncrona sensação’

A cantora, compositora e instrumentista mineira Carla Sceno, que chamou a atenção do país na edição de 2020 do reality musical “The Voice Brasil” (Globo), acaba de lançar o álbum “Síncrona sensação”, com 11 faixas autorais. A produção é assinada por Barral Lima.

Também em 2020, Carla mandou para as plataformas o EP “Copiloto”, com três faixas, trabalho que contou com os cariocas Pretinho da Serrinha e BNegão, além do jovem produtor e DJ mineiro Vhoor.

“Síncrona sensação” vem sendo elaborado há dois anos. O experiente produtor mineiro Barral Lima, que já trabalhou com Samuel Rosa, Beto Guedes, Fernanda Takai e Marku Ribas, aconselhou Carla, que acabara de se mudar de Viçosa para BH, a reorientar sua carreira. Até então, ela se apresentava sobretudo em barzinhos.

Sozinha no quarto

“Cheguei a produzir quase 30 músicas. Comecei fazendo letras e melodias, mas, por tocar vários instrumentos, pensei: por que não trabalhar também no som? Iniciei a produção em casa mesmo, no meu computador, gravando guias, guitarras, baixos e programando bateria. Depois levei tudo para o estúdio do Barral”, relembra Carla. “Tudo começou em um lugar bem intimista, sozinha no meu quarto.”

O repertório flerta com a música brasileira e tem algo do rock. “Já estou com alguns shows marcados, como o do dia 8 de agosto, no CCBB. Conseguimos aprovar um projeto para turnê e agora vamos traçar o roteiro dela”, informa.

A Carla Sceno intimista de “Sincronia sensação” não é exatamente a cantora que chegou à semifinal do reality “The Voice Brasil”, no time de Carlinhos Brown.

“Durante o ‘The Voice’, a gente sempre busca mostrar mais a nossa potência vocal. Com isso, acaba não dando para fazer ali o que a gente pensa e acredita”, explica. O novo disco é um convite para o público entrar em “outra vibe”, ressalta Carla. “É para curtir, ouvir com fone de ouvido.”

Barral foi fundamental nesse processo. “Ele me ajudou muito, orientando, organizando e me deixando livre para escolher a sonoridade”, explica a artista.

Em “Tô por conta”, single lançado em maio, a bateria foi gravada por Paulinho Fonseca, da banda Jota Quest. “Há faixas gravadas pelo guitarrista Renato Galozzi, que tocou com Ritchie e Funk Como Le Gusta”, diz.

Também estão presentes os músicos que sempre acompanham Carla: Jonatah Cardoso (guitarra), Samuka Mumu (baixo), Lucas Baudson (bateria), Rodrigo Dias (teclados) e Arthur PS (teclados e beatmaker).

O novo álbum foi mixado por Bernardo Martins, produtor que ganhou o Grammy em 2024 com o grupo Os Garotin, na categoria Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa.

Carla Sceno cantou 'I say a little prayer', hit de Aretha Franklin, na audição às cegas do 'The Voice Brasil', em 2020 Globo/divulgação

Radicada em Belo Horizonte, Carla Sceno nasceu em Viçosa, na Zona da Mata, onde compôs a primeira canção quando tinha 12 anos. Herdou o gosto dos pais pela black music de Aretha Franklin e Etta James.

A cantora e compositora vem participando de eventos importantes da cena de BH, como Tranquilo, Virada Cultural, Terraço Brasil (no Cine Theatro Brasil), Ultra Festival, Savassi Festival e Tudo é Jazz, entre outros.

“SÍNCRONA SENSAÇÃO”

• Álbum de Carla Sceno

• 11 faixas

• Disponível nas plataformas digitais