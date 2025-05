Mostra com realidade virtual leva o público ao império de Napoleão

A exposição “Napoleão experience” – imersão na história, batalhas e vivências do imperador francês Napoleão Bonaparte (1769/1821) – chega ao shopping Diamond Mall na sexta-feira (30/5) e fica em cartaz até o final de julho, com ingressos a partir de R$ 30.

A mostra investe em tecnologias de realidade virtual com o intuito de oferecer experiência interativa e sensorial envolvendo alguns dos principais momentos da vida de Bonaparte.



Inédita em Minas Gerais, a exposição mescla conteúdo histórico, como réplicas de armas e objetos relacionados aos séculos 18 e 19, com recursos imersivos como óculos de realidade virtual.

Segundo o diretor da exposição, Hugo Teixeira, cerca de 60% do conteúdo da mostra se baseia na tecnologia do metaverso. “A ideia é que o visitante deixe de ser apenas espectador e se torne parte da história”, afirma.

Assinada pelo estúdio francês Sandora – criador de experiências imersivas em realidade virtual –, a mostra foi aberta no final de 2024, em Paris.

“Ficamos muito impactados com o conteúdo e a questão da imersão. Então, fomos atrás de trazer esse movimento para o Brasil, diz Teixeira.

A visita guiada em metaverso começa na Longwood House, em Santa Helena, local de exílio de Napoleão após a derrota em Waterloo. A partir daí, o público pode circular por diferentes cenários históricos, como a Batalha de Austerlitz, considerada uma das vitórias mais emblemáticas do imperador.

Aspectos da cultura e da arquitetura francesas influenciados por seu governo, como a criação do Museu do Louvre e do Arco do Triunfo, também fazem parte da experiência virtual.

Conexão brasileira

Teixeira destaca a presença de Napoleão Bonaparte na história do Brasil. “Por mais que não tenhamos essa noção, ele teve papel importante. Então, um dos motivos principais (de exibir a exposição no Brasil) foi trazer à tona o protagonismo deste agente”, comenta.

Um dos destaques da mostra é o totem interativo, feito com inteligência artificial, que simula uma conversa com o imperador. Os visitantes podem fazer perguntas para Napoleão.

Para Hugo,“muitas pessoas não sabem o quanto efetivamente ele teve influência na nossa história. A interatividade, as perguntas e o conteúdo podem gerar impacto junto às pessoas”.

Voltada para o público em geral e para visitação de escolas, a exposição tem caráter educativo.

Depois de Belo Horizonte e Brasília, segue para São Paulo e Rio de Janeiro, com planos de circulação até 2027 em outros países da América Latina.

"NAPOLEÃO EXPERIENCE"

Exposição com recursos de realidade virtual. De sexta-feira (30/5) a 27 de junho, no Piso 4 do Diamond Mall (Avenida Olegário Maciel, 1.600, Santo Agostinho). O shopping abre diariamente, das 10h às 22h. Inteira: R$ 60 (terça a sexta) e R$ 80 (sábado, domingo e feriado), com meia-entrada na forma da lei. Combo com 4 inteiras: R$ 180 (terça a sexta) e R$ 220 (sábado, domingo e feriado). Combo com 2 inteiras e 2 meias: R$ 140 e R$ 160. À venda na plataforma Ticketmaster, com acréscimo de taxa de serviço.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria