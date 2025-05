João Bosco lança disco com Mestrinho, Vanessa Moreno e Jaques Morelenbaum

O violoncelista e arranjador Jaques Morelenbaum, o acordeonista Mestrinho e a cantora Vanessa Moreno são os convidados do álbum “Corsário” (MZA Music), que João Bosco lança nesta quarta-feira (28/5) nas plataformas.

O repertório reúne 13 canções do compositor mineiro apresentadas pelos quatro em show realizado no Rio Montreux Jazz Festival, em 12 de outubro de 2023, no Pão de Açúcar.

O quarteto divide os microfones em “O bêbado e a equilibrista”, “Incompatibilidade de gênios” e “Corsário”. João e Vanessa Moreno cantam “De frente pro crime”. Com Mestrinho, ele interpreta “Quando o amor acontece”. João e Morelembaum apresentam “Sinhá”, Memória da pele” e “Caça à raposa”.

Nos momentos solo, Vanessa Moreno faz a releitura de “Linha de passe”, enquanto Mestrinho exibe versão instrumental de “Bala com bala”.

Quando Jaques Morelenbaum tocou “Mestre-sala dos mares” no violoncelo, não teve jeito: o público cantou toda a letra, momento especial registrado no álbum.