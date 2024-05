João Bosco lança 'Boca Cheia de Frutas', seu primeiro disco em 7 anos

O lendário cantor e compositor João Bosco lançou nesta sexta-feira (10) o seu inédito álbum Boca

Cheia de Frutas, que já está disponível nas plataformas digitais pela Som Livre, via MP, B Produções. Este

é o primeiro disco de inéditas do artista em 7 anos.



Boca Cheia de Frutas conta 11 faixas, que incluem homenagens a Tom Jobim e Aldir Blanc, além de releitura de O cio da Terra, de Milton Nascimento e Chico Buarque.



Este trabalho de João Bosco é um disco sobre o Brasil. Sua voz e seu instrumento, sábias de tempo na plenitude de seus 77 anos, são frutas que se apresentam na enorme boca do álbum. Assim como são frutas os legados de Aldir Blanc e Tom Jobim celebrados ali. Os orixás invocados. Os dinossauros do samba. O renascer após a ruína da alma. João Gilberto, fruto do Juazeiro. O bilhete de amor que podia ser pra você. A descrição da magia vulgar e da vulgaridade mágica do nascimento de uma canção. O cio da terra, eterno.



Das 11 faixas que compõe o álbum, dez são inéditas: uma instrumental, que ele assina sozinho; sete escritas com Francisco Bosco, que é responsável com João, seu pai, pela concepção do álbum; uma parceria com Roque Ferreira; uma com Aldir, a partir de uma letra deixada pelo amigo.



“As vozes, muitas vezes, com seus fonemas, suas inflexões, elas te direcionam para um lugar. Um lugar onde a música vai acontecer”, reflete João. “Como num livro você tem um prefácio, como na vida você tem anúncios, elas funcionam assim”.

O cantor mapeia suas referências: “Quando escuto grupos indígenas ou de países da África cantando, me emociono muito com os intervalos das notas. Aquilo te diz tanto sobre você e o seu passado, que você usa pra criar o seu futuro. É uma grande linha que se fecha”.



Ouça o disco: