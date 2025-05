Peça cria cidade fictícia mineira para falar sobre tragédia e memória

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Criação do Poncã Coletivo, o espetáculo “O maior trem do mundo” cumpre temporada no Teatro da Cidade neste fim de semana, com apresentações de sexta a domingo (9 a 11/5), às 20h.

Montada durante o processo de formatura do coletivo em 2023 no Cefart, escola de formação artística vinculada ao Palácio das Artes, a peça se inspira em referências mineiras – das músicas de Milton Nascimento a poemas de Carlos Drummond de Andrade (incluindo o que dá título à montagem) – para abordar temas como memória e afeto.



“A gente sempre teve o desejo de seguir com esta peça, porque ela é muito bonita, muito viva. Todo mundo que assiste se identifica, em algum grau, com os personagens”, conta a atriz e produtora Léle Ribeiro.

A trama acompanha o cotidiano de um grupo de amigos de uma cidade fictícia do interior de Minas Gerais que tenta retomar a Folia de Reis, festa tradicional interrompida após um acontecimento trágico na comunidade.

Mesclando mistério, drama e cultura popular, a peça confronta tradições locais com os dilemas contemporâneos dos moradores.



O elenco reúne oito atores: Adriano Júnior, Cristina Jota, Ísis Lucas, Joana Luz, Léle Ribeiro, Maria Moreira, Ravik Oliveira e Thiago Dutra, além do ator convidado Arthur Rogério. A direção é de Vinicius de Souza.

"A peça traz forte crítica socioambiental. A desigualdade, a diferença, até emocional, de como cada pessoa lida com uma tragédia. Isso impacta diretamente a vida de cada personagem e a forma como eles decidem – ou não – seguir em frente”, aponta.

Para construir a cidade fictícia onde se passa a história, o grupo visitou Brumadinho, município afetado pelo rompimento da barragem da Mina do Córrego do Feijão, em 2019. Além da visita de campo, o processo de criação incluiu a leitura do livro “Arrastados”, da jornalista Daniela Arbex, que investiga os bastidores, causas e desdobramentos daquele desastre.

“Quem assiste se sente ali, sentado com aquelas pessoas numa reunião, em uma casa do interior, ou até mesmo em BH, com conversa atravessada, gente gritando, bebedeira e música”, afirma Léle Ribeiro.

A montagem faz parte da terceira edição do projeto No Palco Cidade, realizado entre os meses de abril e setembro, com apresentações de sexta a domingo, uma vez por mês, sempre às 20h, no Teatro da Cidade.

As próximas atrações serão as montagens “Scarlet”, solo do ator Fernando Veríssimo, e “Deixe a luz da varanda acesa”, da companhia brasiliense La Casita Amarilla.

Montagem do Poncã Coletivo. De sexta-feira a domingo (9 a 11/5), às 20h, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro). Ingressos à venda na plataforma Sympla por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).