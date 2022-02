Peça 'A revolta dos perus' fala sobre a luta de classes (foto: Igor Cerqueira/divulgação)

TEATRO DA CIDADE

SOB NOVA DIREÇÃO





Com o retorno ainda gradual das atividades presenciais, o Teatro da Cidade, um dos espaços mais tradicionais de Belo Horizonte, abre sua temporada de 2022 com novidades. A primeira delas é a confirmação de Guilherme Colina e Tatiane Soares dos Reis na direção da casa e do Teatro de Pesquisa, fundados pelo diretor Pedro Paulo Cava. “Frequentei a escola de teatro criada por Pedro Paulo na PUC, lá atrás. E hoje estou aqui, com minha sócia Tatiane, atendendo ao convite dele, que nos disse que procurava pessoas para alavancar o espaço, pois queria se ausentar”, conta Guilherme Colina.





Grupo Confesso fará sessões presenciais a partir desta sexta-feira (foto: Igor Cerqueira/divulgação)





Em meio a mais atividades on-line que presenciais, Colina faz um balanço positivo de seu trabalho. Segundo ele, até aqui, houve ganhos tanto para o teatro quanto para o grupo Confesso. “Pedro Paulo é muito generoso e nosso conselheiro”, elogia Guilherme, que já tem agenda prevista para 2022.





Na sexta-feira (25/2), estreia “A revolta dos perus”, montagem do Grupo Confesso, com adaptação do texto de Carlos Queiroz Telles assinada por Guilherme Colina. A peça narra a revolta dos perus por serem o prato principal do Natal. “É metáfora sobre luta de classes. Nessa adaptação, ela deixa de ser texto infantil para ganhar releitura de comédia política. Levantamos bandeiras para falar de racismo, homofobia e em defesa de renovação política”, conta Guilherme Colina. Desde o início de fevereiro ele dirige o grupo, formado por nove atores com idade entre 17 e 56 anos. Para segundo semestre, está prevista a terceira edição do Festival Mínimo de Teatro.





80 ANOS

VIVA CAETANO!





Entre tantas homenagens mais que merecidas por seus 80 anos, Caetano Veloso vai ganhar de Mu Carvalho, tecladista da Cor do Som e produtor, a faixa instrumental “Trem das cores”. A relação de Caetano com a banda é de muito tempo. Ele compôs os sucessos “Menino Deus” e “Beleza pura” para o grupo.





50 ANOS

AMORES EM LIVRO





Luciana Avelino marcou para 14 de março o lançamento de seu primeiro livro de poesia,“50 anos, 50 amores”, na Leitura do BH Shopping. Ele chega depois de participações da autora em seis antologias poéticas. Em 101 páginas, a obra traz seleção de poemas inspirados em momentos vividos por Luciana.