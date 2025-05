Produtor de Kendrick Lamar e Marcos Valle é destaque no 'Divirta-se'

O novo episódio do podcast Divirta-se, já disponível nesta quarta-feira (7/5), traz uma conversa musical de peso. Os convidados são o renomado produtor norte-americano Adrian Younge, fundador do selo Jazz is Dead, e Leo Moraes, sócio-fundador da casa de shows A Autêntica.

Amigos de longa data, Leo e Adrian se conheceram em Los Angeles e mantêm uma conexão afinada. Foi Leo quem o convidou para uma turnê pelo Brasil, reconhecendo o papel do produtor como uma espécie de “embaixador da MPB nos Estados Unidos”.

Autodidata, Adrian Younge tem um currículo de respeito: já foi sampleado por nomes como Jay-Z, Kendrick Lamar, Common, DJ Premier e The Alchemist. Também produziu faixas para lendas do hip hop e da música mundial, como Snoop Dogg, Cee-Lo Green, Rakim, Tony Allen, Ebo Taylor, Roy Ayers e Wu-Tang Clan.

Sua paixão pela música brasileira não é de hoje. Adrian já trabalhou com artistas como Marcos Valle, Céu, Azymuth e Dom Salvador. No audiovisual, assina trilhas sonoras de produções como Black Dynamite e a série Marvel’s Luke Cage.

O episódio está disponível no canal do YouTube do Portal Uai e no Spotify.

