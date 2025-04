Músico de dupla sertaneja vira alvo da PF e encerra atividades

Uma das maiores estrelas da música sertaneja brasileira, Simone Mendes deu uma entrevista reveladora ao canal André Piunti, no YouTube, e falou sobre as dificuldades na infância. reprodução/instagram

"Nasci numa família muito pobre. A casa em que morávamos era de taipa, não tinha banheiro, meu sonho sempre foi ter um banheiro, muitas vezes fiz necessidades no mato, mas essa é minha história", contou. reprodução

A sertaneja confessou que tinha o sonho de encontrar uma pedra preciosa enquanto acompanhava o pai no garimpo para tentar mudar a realidade financeira da família. reprodução @simonemendes

"Meu pai era padeiro e tinha o sonho de achar uma pedra [preciosa]. Então eu ficava rodando, ia para o garimpo [no MT], não dava certo, voltava para a Bahia. São memórias muito dolorosas", revelou. reprodução

"Para você ter noção da pobreza, minha mãe não tinha condições de comprar o caixão do meu pai. Ele era uma pessoa tão querida que os amigos, conhecidos, se uniram e fizeram uma vaquinha para comprar o caixão do meu pai, e ele foi enterrado", continuou a cantora. reprodução

“Às vezes, quando as pessoas olham essa carreira deslumbrante, não sabe as dores desse passado, de tudo que eu vivi, comer folha para não morrer de fome, uma história muito dolorosa, mas muito bonita de ser contada”, completou Simone. reprodução

Simone Mendes nasceu em Uibaí, Bahia, em 24 de maio de 1984. Ela tem 40 anos. Reprodução Instagram @kakadiniz

Antes da fama, Simone cresceu em uma família humilde e chegou a morar em diversas cidades do interior do Brasil por conta da profissão do pai. Reprodução Instagram @simonemendes

Antes de fazerem fama como dupla, as irmãs Simone e Simaria foram backing vocals do cantor Frank Aguiar, um dos nomes populares da música nordestina, no fim dos anos 1990. reprodução

Em 2007, os 23 anos, Simone passou a fazer parte do grupo Forró do Miúdo. Foi quando ela começou a ganhar reconhecimento na região nordeste do Brasil. reprodução YouTUbe

A dupla com Simaria surgiu em 2012, com o lançamento do álbum "As Coleguinhas – Vol. 1". reprodução facebook

As irmãs estouraram nas paradas do Brasil com hits como "Meu Violão e o Nosso Cachorro" e "126 cabides". divulgação/reprodução da capa do disco

Como dupla, as "coleguinhas" conquistaram prêmios importantes, incluindo troféus no "Multishow" e "Troféu Imprensa". Divulgação Brazil News

Graças ao carisma e autenticidade, as irmãs acabaram se destacando também fora dos palcos, especialmente nas redes sociais. Instagram @simoneesimaria

Em 18 de agosto de 2022, após anúncios de que fariam uma pausa, elas anunciaram o fim da dupla em definitivo. Reprodução/@simoneesimaria

Mesmo em meio a uma série de boatos envolvendo desentendimentos com a irmã, Simone seguiu fazendo sucesso com a carreira solo. Reprodução Instagram @simonemendes

Em 2023, lançou seu primeiro projeto sem Simaria, intitulado "Cintilante", que incluiu a música "Erro Gostoso", sucesso no Brasil todo. Divulgação Simone Mendes

Em dezembro/24, a cantora emplacou a segunda vitória consecutiva no prêmio "Melhores do Ano", promovido pela TV Globo. reprodução/tv globo

Simone conquistou o troféu de Música do Ano com o hit “Dois Tristes” e superou as concorrentes “Macetando”, de Ivete Sangalo e Ludmilla, e “Primeiro Beijo”, de Gloria Groove, em votação popular. Beatriz Damy/tv globo

Em 2023, já havia levado o troféu na mesma categoria com a música “Erro Gostoso”. divulgação/João Cotta/globo