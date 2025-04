Filho de Ringo Starr é demitido do The Who após 30 anos

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O baterista Zak Starkey, filho do Beatle Ringo Starr, foi demitido da banda The Who após passar quase 30 anos tocando com o grupo. Apesar de não ter sido divulgado oficialmente, jornais britânicos afirmam que o músico foi expulso após um desentendimento com o vocalista, Roger Daltrey, e o guitarrista, Pete Townshend, após dois shows realizados em março, em Londres.

No entanto, a versão oficial é que tudo correu em harmonia. “A banda tomou a decisão coletiva de se separar de Zak após esta rodada de shows no Royal Albert Hall. Eles têm muita admiração por ele e lhe desejam o melhor para o futuro", informou um porta-voz da banda ao The Sun.

Apesar do pronunciamento pacífico, fontes revelaram ao The Mirror que os músicos de uma das bandas mais icônicas do rock britânico ficaram irritados com o desempenho de Starkey nos shows, que arrecadavam fundos para uma instituição de caridade. Daltrey chegou a fazer comentários no palco demonstrando insatisfação com o baterista.

Durante a apresentação de “The song is over”, ele disse à plateia: “Para cantar essa música, preciso ouvir a tonalidade e não consigo. Só tenho a bateria fazendo 'bum, bum, bum'. Não consigo cantar isso. Desculpem, pessoal.”

Segundo o The Mirror, Zak ficou surpreso e chateado por ter sido expulso do grupo. "É um pouco amargo, para dizer o mínimo", disse a fonte ao veículo. Segundo o jornal, os roqueiros notaram problemas na performance do baterista, afirmando que ele está "abaixo dos padrões da banda".

Dias atrás, Starkey compartilhou uma postagem irônica no Instagram falando sobre sua iminente demissão. “Ouvi hoje de uma fonte que Toger Daktrey (sic), cantor principal e compositor do grupo, está insatisfeito com a apresentação do baterista Zak no Albert Hall há algumas semanas, está trazendo acusações formais de exagero e literalmente vai bater no baterista Zak e trazer um reserva do ‘Burwash Carwash Skiflle’n’Tickle Glee Club Harmony Without Empathy Allstars’. Isso foi confirmado pelo empresário de longa data, Willy VocêNãoSabe”, escreveu.

Barry Keoghan, como Ringo Starr. AFP / reprodução Joseph Quinn será George Harrisson AFP / reprodução Paul Mescal interpretará Paul McCartney AFP / reprodução Harris Dickinson viverá John Lennon AFP / reprodução Filmes 'The Beatles: A Four-Film Cinematic Event' estreiam em 2028 Sony Pictures Voltar Próximo

Recentemente, Starkey precisou ficar longe da música por causa de um coágulo sanguíneo na perna. Em janeiro, ele anunciou uma breve pausa em sua outra banda, chamada Mantra of the Cosmos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Starkey era o baterista oficial do The Who desde 1996, quando foi apresentado aos fãs durante a turnê Quadrophenia. O filho do baterista dos Beatles também se juntou a outra banda icônica, o Oasis, em 2004, após a saída do baterista Alan White.