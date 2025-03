Saiba como participar do Festival Nacional da Canção

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Realizado ininterruptamente ao longo de mais de cinco décadas, o Festival Nacional da Canção (Fenac) chega à sua 55ª edição como o maior evento do gênero no país. Para este 2025, o criador do festival, Gleizer Naves, promete um nível de qualidade ainda maior.



“Todo ano a gente prepara um festival diferente do anterior. Desta vez, um evento espetacular em todos os sentidos, tanto em abrangência – será maior do que os anteriores – quanto na qualidade das atrações que levaremos ao palco. Vai ser uma explosão de arte”, afirma Naves.



As inscrições para a edição deste ano estão abertas até o próximo dia 8 de junho, e a equipe pretende superar os 1.100 inscritos do ano passado. Cada participante poderá inscrever quantas músicas desejar, mediante o pagamento de R$ 20 por música e o preenchimento da ficha de inscrição. Ao todo, serão distribuídos R$ 250 mil em prêmios para os ganhadores.



Critérios

Para participar, as músicas devem ser inéditas e originais, com as letras escritas em português. Os candidatos receberão ajuda de custo de acordo com a distância de sua cidade de residência até o local das apresentações.



No ano passado, participaram 23 estados, nesta edição, a expectativa da equipe é alcançar representantes de todas as 26 unidades da federação. Para Gleizer, o intercâmbio entre artistas de diferentes regiões é um dos pontos altos da competição. “É muito comum um compositor de Minas Gerais, de Salvador ou de Fortaleza fazer parceria com artistas de São Paulo e, dali, nascerem grupos”, diz.



O Fenac 2025 chega repaginado, com novos visuais de luzes e telões. Ao todo, o investimento será de mais de R$ 2 milhões. “Nossa maior alegria é a oportunidade de ceder um palco para aqueles que não têm condição de mostrar o trabalho. Isso é muito bacana, acho que é a alma do festival, a razão dele. De Norte a Sul do Brasil, temos uma riqueza impressionante de artistas que não têm oportunidade de mostrar seu trabalho”, observa o produtor.



Uma equipe formada por professores, especialistas e estudantes de música fará a seleção dos 120 escolhidos para as fases de apresentações ao vivo. Assim como nos últimos anos, a abertura está marcada para ocorrer na cidade de Tiradentes, nos dias 25 e 26 de julho.



Programação

Ao longo do segundo semestre, a programação seguirá por outras seis cidades: Perdões, Três Pontas, Coqueiral, Nepomuceno, Boa Esperança e São Thomé das Letras. A cidade mística do Sul de Minas volta ao calendário do Fenac substituindo a vizinha Elói Mendes.



“Nós recebemos convites de várias prefeituras que querem o evento. Temos uma fila de aproximadamente 15 cidades. São Thomé já participou do festival outras vezes e tem uma aura, um misticismo que atrai público. Quando anunciamos o nome da cidade, tivemos uma repercussão impressionante na internet, vinda de gente do Brasil inteiro”, comenta Gleizer sobre a escolha do município.



Criado em 1971, o Festival Nacional da Canção nasceu por iniciativa de Gleizer Naves, após o fim das grandes competições de música que fizeram sucesso na década anterior e revelaram nomes como Elis Regina, Chico Buarque e Gilberto Gil, mas que tiveram tempo de vida curto, sobretudo devido à ação da ditadura militar no país.



“Fiquei anos acompanhando aquilo ali, torcendo. Eu tinha minhas músicas, comprava camisetas... De repente, quando acabou, senti um vazio”, recorda. Ele então saiu de Belo Horizonte e foi para sua cidade natal, Boa Esperança, para criar o festival. “Eu não tinha nenhuma experiência com música ou produção, mas tinha paixão”, afirma.



Hoje, entre 5 e 10 mil pessoas acompanham cada etapa da competição, que conta com entrada gratuita e é totalmente aberta ao público. As apresentações começam por volta das 10h e seguem até a noite. “Costumo dizer que o festival é para a família. Ele convida a população toda, não só da cidade anfitriã, mas também das vizinhas”, comenta o organizador.



Atrações paralelas

Além da competição musical, o festival oferecerá uma programação com teatro, dança, artes circenses, entre outras manifestações artísticas. “A gente espera que o encantamento do público seja grande”, diz Naves. As atrações devem ser confirmadas nos próximos meses.



Se nas décadas passadas os gêneros que dominavam as competições eram a bossa nova e a MPB, atualmente o Fenac abraça a diversidade musical do Brasil. “Já ganhou música de todo jeito. Não tem preconceito nenhum. O importante é que a música seja boa”, observa Naves.



Prova dessa diversidade é a música "Zumbi dos Palmares", do araguarino Luiz Salgado, campeã da última edição do festival. A canção é influenciada pelas festas de Moçambique dedicadas à Nossa Senhora do Rosário e aos santos pretos.



FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO

Inscrições abertas até 8 de junho pelo site. Taxa: R$ 20. Abertura da competição em 25 e 26 de julho, em Tiradentes.