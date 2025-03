"Sabe, as pessoas me perguntam: você seria um policial? E a resposta é não", diz o ator Nathan Fillion, de 53 anos, que dá vida ao idealista John Nolan, o recruta mais velho da polícia de Los Angeles, na série "The Rookie". A sétima temporada acaba de chegar ao Brasil, pelo Universal+.



"Os riscos são muito altos", diz Fillion. "Tem uma ferramenta no seu cinto que é projetada para tirar vidas, e isso é uma responsabilidade intensa. Nolan está em uma posição de parar um criminoso que está armado. Mas será que aquele tiro machucaria alguém inocente?"



O ator trata de uma cena específica da nova temporada, na qual o agente que interpreta tem uma crise de ansiedade que não lhe deixa agir. "Aquele criminoso foge e consegue acabar com a vida de outra pessoa. E há um momento de dúvida: eu deveria ter dado aquele tiro? Será que eu fiz a escolha certa?", diz.



Vem daí a dificuldade de se ver na profissão do personagem. "Essas são decisões extremamente intensas, que precisam ser tomadas em menos de meio segundo", comenta.



Outra trama que guiará os novos episódios é a do ex-marido abusivo de sua atual namorada, Bailey (Jenna Dewan), que fugiu da prisão e não está muito disposto a deixar o casal em paz. Fillion adianta que a relação será colocada à prova.



"Eu gostaria que fosse mais simples para Bailey e John, que fosse apenas algo como 'seu ex-marido é louco e ele está por aí e escapou', mas fica muito mais complicado do que isso", avisa. "Não quero estragar nada, mas esses dois serão testados."



Vale dizer que, passados seis anos, Nolan já não é tão novato na corporação e começou a repassar seus conhecimentos a outros policiais que estão começando, algo que o ator tem gostado bastante de explorar.



Fillion tenta entender o que faz o público se manter interessado no programa desde 2018, quando estreou. "Programas de policiais não são novidade, mas acho que eles têm uma engenharia fantástica, no sentido de você nunca saber o que vai acontecer na sequência", avalia. "Pode ser uma reclamação de barulho e pode ser uma equipe altamente organizada de assaltantes de banco."



Em breve o ator vai encarar um trabalho bem diferente para ele: interpretar Guy Gardner, o Lanterna Verde, no aguardado "Superman", da DC. Fillion diz que o maior desafio do filme de super-heróis foi a caracterização.



"Ele está sempre com um traje de motociclista de couro da cabeça aos pés, além de uma peruca", descreve. "É muita coisa para se concentrar quando você está apenas tentando fazer o seu trabalho. Estou muito velho para isso (risos)." (Vitor Moreno)



"THE ROOKIE"

• A sétima temporada estreou na última quinta (12/3), no Paramount+.