SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher japonesa foi intimada a um interrogatório pela polícia da Coreia do Sul por supostamente beijar à força o cantor Jin, da banda de K-pop BTS.

Durante um evento público com fãs em Seul, em junho do ano passado, o cantor abraçava pessoas em comemoração a dispensa do serviço militar quando a mulher teria beijado ele no rosto sem consentimento.

As autoridades não revelaram o nome da mulher, mas afirmam que ela tem cerca de 50 anos e teria se gabado nas redes sociais por ter encostado na "pele macia" de Jin. A fã foi identificada junto com a ajuda da polícia japonesa.

A ação teria incomodado fãs do BTS, e um deles entrou com uma queixa legal em um site do governo coreano, de acordo com o jornal New York Times. Ela pode enfrentar acusações de assédio sexual.