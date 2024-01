Quando você pensa no BTS, provavelmente imagina shows lotados, músicas cativantes e a paixão dos fãs pelo mundo. Mas, você já se perguntou onde esses ícones mundiais penduram seus casacos depois de um longo dia de trabalho?

Vamos fazer um tour virtual pelos lares luxuosos de cada um dos membros, e desvendar se realmente vivem juntos ou não!

RM (Kim Namjoon)

"Hannam The Hill" é uma das áreas mais luxuosas de Seul Reprodução

Localizado no distrito de Hannam-dong, em Seul, o líder do BTS comprou um apartamento na famosa "Hannam The Hill". Estima-se que seu valor ultrapasse os US$ 4 milhões. Esta área é considerada uma das mais luxuosas da cidade e é habitada por várias celebridades. RM optou por um lugar espaçoso, perfeito para quem deseja um pouco de tranquilidade após a agitação da fama.

Jin (Kim Seokjin)

Jin, Suga, J- Hope e Jimin moram no complexo "Seoul Forest Trimage" Reprodução

Jin é o proprietário de um luxuoso apartamento no complexo "Seoul Forest Trimage". Este condomínio em particular é famoso por sua vista panorâmica e instalações de ponta. Seokjin desembolsou cerca de US$ 1,7 milhão pelo imóvel, e é fácil perceber por que esse lugar é tão especial: a vista de tirar o fôlego da floresta de Seul é um verdadeiro bálsamo para a alma.

Suga (Min Yoongi)

Não muito longe de Jin, Suga também comprou um espaço no "Seoul Forest Trimage". Considerado um dos endereços mais cobiçados de Seul, é claro que Suga queria uma fatia desse paraíso. Com um valor de mais de US$ 3 milhões, seu apartamento tem todas as comodidades que um superstar pode desejar, com o bônus adicional de ter um vizinho familiar por perto.

J-Hope (Jung Hoseok)

J-Hope optou pelo "Trimage", assim como seus colegas de banda Jin e Suga. Com um investimento de aproximadamente US$ 1,6 milhão, Hoseok agora pode desfrutar do luxo e da exclusividade do lugar. É evidente que há algo neste complexo que realmente chama a atenção dos membros do BTS.

Jimin

Nossa próxima parada é a casa de Jimin, que também se encontra no já mencionado "Seoul Forest Trimage". Parece que a maioria dos membros realmente se apaixonou por esse lugar! Jimin, que gastou cerca de US$ 3,4 milhões, certamente tem um gosto sofisticado. Seu espaço exala elegância e conforto.

V (Kim Taehyung)

V e Jungkook moram no complexo "The Hill" Reprodução

Diferenciando-se um pouco dos outros membros, V escolheu a área de Samsung-dong para chamar de lar. Seu apartamento, avaliado em quase US$ 3 milhões, está localizado no complexo "The Hill". Este lugar é conhecido por sua arquitetura moderna e localização privilegiada. Uma escolha perfeita para alguém tão único quanto Taehyung.

Jungkook

Por último, mas certamente não menos importante, temos o querido Jungkook. Ele decidiu seguir a rota de V e comprou uma propriedade em "The Hill", gastando cerca de US$ 1,74 milhão. Com seu senso de estilo e paixão pela música, é fácil imaginar esse jovem astro relaxando em seu espaço elegante após um dia de ensaios.

Os membros do BTS moram separados?

Agora que exploramos as casas individuais, surge a pergunta: os membros do BTS ainda moram juntos? Bem, embora no início da carreira eles compartilhassem um espaço, hoje em dia, com a fama e o sucesso financeiro, cada um optou por ter seu próprio canto. No entanto, a proximidade de muitos de seus apartamentos sugere que a fraternidade entre eles permanece forte. Talvez a escolha por viver perto uns dos outros seja uma maneira de manter a união mesmo quando estão "separados".

Em suma, seja nos altos edifícios de "Trimage" ou nas propriedades sofisticadas de "The Hill", cada membro do BTS fez escolhas residenciais que refletem seu próprio estilo e personalidade. E uma coisa é certa: eles definitivamente sabem viver em grande estilo!