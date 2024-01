Em uma rua modesta de Barbados, repleta de simples casinhas, fica um grande tesouro: uma das casas em que a artista pop Rihanna viveu durante a infância. O imóvel, bem conservado ao longo de quase 20 anos, atrai turistas de todo o mundo e está disponível para ser reservado pelo Airbnb.

Ficou interessado em passar um fim de semana na casa que já foi de uma das maiores estrelas do pop mundial? Confira onde fica o imóvel, como ele é por dentro e quanto custa a diária para começar a se planejar!

Onde fica a casa em que Rihanna morou?

Rihanna nasceu e cresceu em Barbados, país caribenho da América do Norte. O imóvel onde a estrela viveu dos 5 aos 16 anos fica localizado na Rua Westbury New Road, a 20 minutos do Centro de Bridgetown, capital do país. Por causa desse fato, a rua passou a se chamar Rihanna Drive em 2017.

E não é apenas a casa que se tornou tão popular entre os visitantes do local. No fim da mesma rua, perto do cemitério onde estão enterrados combatentes da Primeira Guerra Mundial, fica localizado o BNB Bar, que tem estampadas as letras das músicas da cantora nas paredes e permite aos visitantes assinarem seus nomes ao redor dos escritos.

Em frente ao BNB Bar há um monumento em homenagem à Rihanna com um depoimento da estrela: “minha vida inteira foi moldada nesta rua. Eu era apenas uma garotinha andando de bicicleta, correndo descalça e soltando pipas no cemitério, mas tinha grandes sonhos. Sonhos que nasceram e foram realizados aqui mesmo”.

Conheça detalhes do imóvel

O imóvel, que agora possui o nome de “Sonia Ville”, é uma propriedade privada que oferece reservas diárias pelo Airbnb e que não tem mais nenhuma ligação com a Rihanna. Apesar de não ser possível entrar, o local ganha cada vez mais destaque por ter sido o cenário de uma parte da infância da cantora.

Sala de estar tem TV de tela plana Reprodução

Com fachada em verde, laranja, vermelha e azul, a casa é cercada por um alambrado e tem o nome de Rihanna estampado na calçada, junto de um sol e de um tridente, símbolo da independência de Barbados do Reino Unido.

Cozinha é pequena e equipada Reprodução

No interior da casa, é possível ver dois quartos com camas de casal, sala de estar com TV de tela plana, cozinha e banheiro com cortina. Os cômodos contam com ventiladores e a cozinha possui fogão, air fryer, micro-ondas, geladeira, talheres e utensílios.

Casa tem pequeno quintal Reprodução

Descubra quanto custa se hospedar no local

Para se hospedar na casa, é preciso reservar pelo Airbnb e pagar um valor de cerca de R$ 519 por noite. Porém, de acordo com a plataforma, a estadia mínima é de duas noites, fazendo com que o valor total passe para R$ 1028.

Vale lembrar que o imóvel comporta até três pessoas, ou seja, você poderia dividir o valor com seus amigos, que tal?

Saiba mais sobre Rihanna, a princesa do R&B

Rihanna já vendeu mais de 60 milhões de álbuns físicos Reprodução/ Instagram

Heroína nacional de Barbados, a cantora e empresária Robyn Rihanna Fenty é uma das artistas de música pop mais consagradas do mundo. Ao longo de 20 anos de carreira, a estrela já vendeu mais de 60 milhões de álbuns físicos e mais de 215 milhões de faixas digitais.

Considerado o ícone fashion mais pesquisado da história do Google, Rihanna possui um patrimônio avaliado em mais de US$ 1,4 bilhão, é casada com o rapper A$AP Rocky e tem dois filhos, RZA Athelston e Riot Rose Mayers.