A megaestrela do K-pop J-Hope, da banda BTS, concluiu nesta quinta-feira (17) seus 18 meses de serviço militar obrigatório e elogiou o "sacrifício" dos soldados que fornecem segurança à Coreia do Sul.

Os fãs que foram cumprimentá-lo choraram de alegria com seu retorno ao mundo do entretenimento.

Os sete integrantes de uma das bandas mais populares do mundo estão em um hiato desde 2022 devido ao serviço militar, exigido a todos os homens sul-coreanos com menos de 30 anos devido às tensões com a Coreia do Norte.

J-Hope, o principal dançarino do grupo, saiu dos portões da base militar na cidade sul-coreana de Wonju e abraçou seu colega de banda Jin, que completou seu serviço em junho, antes de cumprimentar jornalistas e fãs.

"Durante o último ano e seis meses, vi que muitos soldados do exército fazem grandes esforços e sacrifícios para proteger o país", declarou o artista. "Muito obrigado por esperarem por mim, agradeço profundamente o forte apoio e amor que vocês demonstraram", disse ele aos fãs antes de entrar em um veículo.

As autoridades pediram aos fãs que não fossem à base por razões de segurança, mas na manhã desta quinta-feira havia cerca de 50 fãs, incluindo alguns da China e do Brasil.

Fernanda Polo, influenciadora brasileira radicada em Seul, disse que esperou por J-Hope desde as 5h.

"Quase morri quando o vi", disse Fernanda à AFP, mostrando uma mão que ainda tremia de emoção.

hs/ceb/mca/mas/arm/aa/fp