Vicky enfrenta o desafio de amadurecer na segunda temporada de 'Invejosa'

Caráter obsessivo, carente de atenção, autorreferencial, egocêntrica, invejosa, competitiva, dificuldade de compartilhar e escutar o outro, baixa autoestima, poucas ferramentas afetivas e atitudes infantis”. Essas são as conclusões da profissional de RH no teste admissional feito por Vicky, a protagonista da série argentina “Invejosa”.



A história da personagem interpretada por Griselda Siciliani começa com o término do relacionamento de 10 anos, o início da terapia e o reconhecimento dos próprios defeitos. Lançada em setembro de 2024 pela Netflix, “Invejosa” fez sucesso em diversos países. Em menos de seis meses, estreou a segunda temporada, exibida desde a última quarta-feira (5/2).

Ao longo de 11 episódios, a série tenta resolver a conturbada vida amorosa de Vicky, aos 40 anos, enquanto se aprofunda em suas dificuldades emocionais. No final do primeiro ano, a protagonista se depara com um dilema: voltar para o ex, que a pediu em casamento após vê-la seguir adiante, ou iniciar um relacionamento com o vizinho Matías (Esteban Lamothe), por quem está apaixonada?



Materialista, Vicky opta pelo casamento luxuoso e a grande casa no campo, deixando o amor de lado. No entanto, esta escolha perturba seus sonhos e se torna, mais uma vez, motivo de discussão com a psicóloga Fernanda (Lorena Vega), com quem divide cenas absurdas e imprevisíveis.

Além da comicidade, a terapia guia o desenvolvimento da personagem, pois ali Vicky reconhece como seu comportamento desequilibrado a aflige e prejudica.

Em entrevista ao jornal argentino Clarín, Griselda Siciliani destaca que a personagem é uma hipérbole do que é vivido por muita gente. “Tenho várias coisas em comum com a Vicky. Ela tem todas emoções e sentimentos muito exagerados, é isso que a define. Mas depois de tê-la interpretado por tantos meses, sinto que ela representa muito do que vivo e muito das situações que usei para despertar esses sentimentos”, comentou a atriz.

Embora o comportamento sem limites de Vicky persista, o caráter caótico da trama dá lugar a novas discussões sobre as vivências dos personagens. A relação dela com as amigas, por exemplo, ganha mais espaço.

Ficou para trás a trama inicial, em que todas estavam prestes a se casar, menos Vicky. Agora, Debbie (Marina Bellati) começa a namorar com mulher e mostra para a amiga que a idade está longe de impedi-las de viver.

Melina (Bárbara Lombardo) se apaixona por um jogador de futebol casado, que declara seu amor por ela abertamente. Lu (Violeta Urtizberea), a amiga com menos paciência para os dramas de Vicky, separou-se do marido e enfrenta dificuldades financeiras. A gravidez de Caro (Pilar Lamboa) abre a discussão sobre o medo do abandono paterno.

No caso dos relacionamentos amorosos, arcos narrativos também diminuem. Sem o chefe Nicolás (Benjamín Vicuña) no cenário, Vicky aceita a proposta de casamento do ex, mas, ao ver Matías prosperando no restaurante e aparentando uma vida feliz, percebe que deve seguir seu coração.



O vizinho, com apenas algumas ressalvas, é um homem consciente de seus desejos e limites, deixando-os bem claros para Vicky. Nos momentos em que ela ameaça criar confusões por ciúmes ou inveja, Matías logo se impõe e a ajuda a refletir.

Entre altos e baixos de sua impulsividade, diálogos com pessoas próximas mostram a Vicky como tais atitudes impactam o próprio bem-estar e o dos outros. Em determinados momentos, consegue ser madura o suficiente para se autolimitar, mesmo que isso signifique estar solteira aos 40 anos – o pesadelo dela.

Cabelo novo

Ainda que sutilmente, considerando-se a importância do exagero para esta comédia argentina, Vicky vai se conscientizando ao longo da nova temporada, mudança que se reflete em seu corte de cabelo.

A possibilidade da terceira leva de episódios permanece em aberto. No entanto, a roteirista Carolina Aguirre já indicou, por meio das redes sociais, o interesse na continuação da história de Vicky.

“INVEJOSA”



Segunda temporada da série argentina, com 11 episódios. Disponível na Netflix.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria