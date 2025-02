Simone lança disco comemorativo aos 50 anos de carreira

Simone decidiu comemorar os 50 anos de carreira com disco gravado com plateia, no Rio de Janeiro. “Simone 50 (Ao vivo)” reúne 20 faixas, incluindo os maiores sucessos da cantora, como “Tô que tô”, “Sangrando”, “Começar de novo”, “Jura secreta”, “Iolanda” e “O que será (À flor da pele)”.



A cantora diz que para a escolha do repertório priorizou canções que se tornaram conhecidas com sua voz. “Esse foi o critério que usamos, com exceção de 'Divina comédia humana' (de Belchior), música que foi feita para mim, mas que eu não havia gravado na época e que depois de um ou dois anos foi censurada”, afirma.



O processo de gravação ao vivo agradou a artista. “Foi muito legal, pois gravamos com banda e num set só, não houve paradas, nada disso, foi direto, muito legal. Também em um show com público não se pode ficar parando a toda hora, pois é algo muito chato.”



Ela convidou Zélia Duncan e a Velha Guarda da Portela para o encerramento do show. “Zélia participou de três canções (“Iolanda”, “Ex- amor” e “Boca em brasa”), foi ótimo, pois quando ela entrou em cena comigo, não a deixei sair mais, foi incrível. Tenho a sorte de Zélia saber todo o meu repertório”, brinca Simone.



Aos 75 anos, a baiana diz se sentir “vitoriosa” por “chegar a essa idade ainda com mais tesão” pelo que faz. “Esses mais de 50 anos de estrada me trazem muita gratidão pelas importantes conquistas e só aumentam a vontade de trabalhar em novos projetos”, revela.



No mês que vem, a cantora inicia uma nova temporada de shows, em São Paulo. “Entrarão 10 músicas novas. Digo novas porque são canções que foram cantadas por mim, mas não entraram no álbum. Na verdade, a gente fica revezando, porque quando acrescentamos 10 músicas, mudam os arranjos e o show.”

Minas

Embora ainda sem data definida, ela garante que trará o show a Minas Gerais. “Adoro cantar para os mineiros, que sempre me receberam muito bem. É ótimo apresentar em Belo Horizonte, é bom que se diga, porque o mineiro é musical e isso é muito bom.”



Acompanharam Simone na gravação do álbum os músicos Filipe Coimbra (guitarra), Fábio Sá (contrabaixo), Chico Lira (teclados), Vitor Cabral (bateria) e André Siqueira (percussão). Ela mira agora a gravação de um álbum de inéditas.



Disco "Simone 50" tem só sucessos da cantora baiana Biscoito Fino/reprodução

“SIMONE 50 (AO VIVO)”

Disco de Simone

Biscoito Fino (20 faixas)

Disponível nas plataformas digitais