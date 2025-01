Igor de Carvalho lança o álbum autoral "O melhor lugar da praia"

Fusão entre o pop dançante e o pop romântico, com ênfase em beats eletrônicos. Assim é “O melhor lugar da praia”, novo álbum do cantor e compositor pernambucano Igor de Carvalho. Com 10 faixas autorais, o disco traz quatro parcerias com Juliano Holanda, uma com Gustavo Ruiz e outra com Gleison Nascimento.



Igor reuniu vários convidados – entre eles, Ná Ozzetti, Moreno Veloso, Joyce Alane, Benjamim Taubkin, Nacho Rodriguez, Zéu Brito e A Quadrilha. A produção é assinada por Gustavo Ruiz, irmão da cantora Tulipa Ruiz.

“Este é o meu terceiro álbum de estúdio. 'Cabeça coração' (2019) foi o segundo, que marcou uma transição muito profunda. Primeiro veio o momento de gritos, raiva. Depois a tempestade e, finalmente, veio a bonança”, explica.

“O melhor lugar da praia” traz leveza na poesia e no conceito. “O álbum vem justamente no desempilhar das incertezas. Até brinco dizendo que estou cansado da palavra autoconhecimento, pois é muito mais autodesconhecimento agora. Ou seja, tirar palavras que estão como chicletes no cabelo, algo fácil de colocar e difícil de tirar”, observa.

Igor de Carvalho busca novo vocabulário, novos comportamentos e novos movimentos. “É o desafio para o meu eu de agora”, ressalta o artista.



“'Cabeça coração' foi lançado há seis anos. Então, houve o hiato de seis anos para poder chegar agora com mais maturidade no canto, na poesia e na composição. Chego com muito mais técnica, baseado em métricas nordestinas, falando mais na Paraíba e em Pernambuco.”

Há clara divisão entre as 10 faixas, ressalta. “Tem o lado A e o B. Nas cinco primeiras, usamos batidas eletrônicas. Elas têm poesia mais pop, radiofônica. Nas outras cinco, a gente trabalha com canções verborrágicas. Começamos a colocar palavras até onde não cabia dentro da métrica. Então, é um outro contexto, outro momento, são dois movimentos no disco”.



Completamente autoral, o trabalho tem participações especiais e importantes, destaca ele. “Trouxe a Ná Ozzetti, Moreno Veloso, o Zéu Brito, além de músicos incríveis como o Benjamin Taubkin, Jeneci e Siba, entre outros”, orgulha-se.



Caminhada

O nome do disco não está necessariamente conectado ao universo praieiro. “Está vinculado muito mais ao melhor lugar que lhe convém, à roupa que lhe veste melhor. As músicas que comecei a compor e a construir, com seu contexto filosófico, poético e tudo mais, vieram durante o caminho. Foi durante a caminhada da gravação do disco que a gente foi fazendo.”



O trabalho ocorreu durante a pandemia, com início dos registros de forma remota. “Baixo, bateria, guitarra e voz foram gravados assim: um estava em Berlim, outro em São Paulo e eu no Recife. O baterista gravava e mandava para o baixista, que mandava para o guitarrista, que mandava para mim, que colocava a voz em casa. Quando a situação se flexibilizou, pudemos nos encontrar em São Paulo e levantar todo o esqueleto das canções juntos, ao vivo, no estúdio do Gustavo Ruiz”, recorda.

“A partir daí, fomos pincelando amigos, aliás, o disco é muito baseado nisso”, explica. Iuri classifica o novo trabalho como “um disco de muito afeto”. Ná Ozzetti é a cantora favorita dele. “Escuto muito a Ná. Também sou fã do Zé Miguel Wisnik, do Luiz Tatit, do Grupo Rumo. Enfim, de toda a rapaziada”, comenta.



“Já o Moreno Veloso é meu irmão de santo. Temos relação espiritual muito grande, ele participou de todos os meus discos”, revela.

“O MELHOR LUGAR DA PRAIA”



• Álbum de Igor de Carvalho

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais