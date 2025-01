Natalia Polesso está de volta ao conto

Natalia Borges Polesso venceu o Prêmio Jabuti na categoria Contos e Crônicas com seu livro “Amora” em 2016. Na noite da premiação, festejou com amigas a certeza de que sua vida de escritora iria melhorar. E melhorou, mas não tanto quanto ela esperava.



Vencer o mais conhecido prêmio da literatura brasileira não resultou em aumento direto das vendas de seus livros e não trouxe a “Amora” fama proporcional ao reconhecimento daquela noite. Para a autora, a razão é óbvia. “O conto é um gênero injustiçado.”



Contista, romancista e poeta, ela demonstra propriedade ao afirmar que contos são menos divulgados, mas isso não a impede de continuar se dedicando ao gênero. Segundo ela, o sistema literário é feito de bolhas, algumas compreendem a “grande literatura que concorre a prêmios” e outras englobam os sucessos de vendas. Esses dois universos nem sempre se cruzam.



“Existe o valor de mercado e o valor da academia. Não estou dizendo que um é melhor que o outro, mas não é o mesmo”, afirma. “Como pesquisadora, fico muito feliz de ver vários artigos e teses sobre meus livros, mas claro que também queria estar superbombada, sendo vendida em todos os lugares. Quem não quer?”



O mais recente lançamento da autora, “Condições ideais de navegação para iniciantes”, é o casamento de seus livros de contos.



Na coletânea, ela combina construções e imagens que marcam “Recortes para álbum de fotografia sem gente” (2013) com as vivências queer que atravessam “Amora”, um projeto estético e político.



O novo livro narra processos de autodescoberta – a ordem dos contos foi escolhida para proporcionar aos leitores uma experiência parecida. Como ela mesma diz, a cada conto o livro “vai ficando mais maluco”.

Da história da menina que se sente abandonada e desconta suas dores incompreendidas em colegas de classe à narrativa “piadista e galhofeira” sobre um grupo de mulheres motociclistas, os contos são unificados pelo tema da água – universal e fugidia.



Ao falar de suas referências, Polesso cita Marina Colasanti, Caio Fernando Abreu e Júlio Cortázar. Afirma que a leitura de contos lhe permitiu acreditar que poderia ser escritora.



“Condições” marca seu retorno ao gênero, primeiro a sair pela Companhia das Letras, editora que publicou seus romances “Controle” (2019) e “A extinção das abelhas” (2021).



“Amora” funciona como porta de entrada ao trabalho de Polesso. Quase 10 anos desde a publicação de seu livro mais “fora do armário”, ela ainda se impressiona com as mensagens que recebe de leitores, dos 16 aos 70 anos, que se identificam com as histórias protagonizadas por mulheres que gostam de mulheres.

Livro lésbico



“Amora” é livro lésbico, segundo Polesso, mas não tem a identidade LGBTQIA+ como tema. “Este livro tem amor, família, descobertas da infância, traição. O lésbico é só um adjetivo para a vida, um modo de estar no mundo. Ninguém nunca vai questionar se um livro é heterossexual.”



Com alguns livros de poesia dos quais não se orgulha, um livro de contos novo e um romance a caminho, Natalia Polesso rejeita com veemência a ideia de ser “autora completa”.



“Deus me livre de me sentir completa. O bacana mesmo é o processo, o caminho. A hora em que me sentir completa, talvez me sinta pesada. Não quero isso para mim”, avisa a autora.



“CONDIÇÕES IDEAIS DE NAVEGAÇÃO PARA INICIANTES”



• De Natalia Borges Polesso

• Companhia das Letras

• 232 páginas

• R$ 79,90