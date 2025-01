"Hora do recreio", documentário de Lúcia Murat, acompanha adolescentes em escolas do Rio de Janeiro

“A melhor mãe do mundo”, da cineasta Anna Muyalert, e “Hora do recreio”, de Lúcia Murat, vão estrear internacionalmente no Festival de Berlim, que será realizado de 13 a 23 de fevereiro. O anúncio foi feito ontem pela coordenação do evento. Os novos trabalhos das veteranas diretoras brasileiras foram selecionados para mostras paralelas, isto é, não serão parte da competição oficial.



Mais duas cineastas do país participarão da Berlinale: Luiza Calagian e Rosa Caldeira, diretoras de “Anba dlo”, indicado para a mostra competitiva de curtas. A coprodução brasileira, cubana e haitiana acompanha a bióloga haitiana Nádia, pesquisadora da flora e da fauna em Cuba, que vive experiência inusitada na floresta. Berline Charles e Feguenson Hermogène fazem parte do elenco.





O novo longa de Anna Muylaert, diretora de “Que horas ela volta?” (2015), será exibido na “Berlinale Special” e deve chegar ao Brasil em agosto. Conta a história de Gal, interpretada por Shirley Cruz, catadora de materiais recicláveis que, a fim de escapar da violência do marido Leandro, vivido por Seu Jorge, coloca os filhos pequenos na carroça e atravessa a cidade de São Paulo.



Já o filme de Lúcia Murat fará parte da mostra “Generation”, voltada para o público infantojuvenil. O documentário aponta os problemas vividos por adolescentes de quatro escolas de diferentes comunidades e bairros do Rio de Janeiro e suas famílias.



Outra produção brasileira será exibida na “Generation”: “A natureza das coisas invisíveis”, de Rafaela Camelo, sobre menina de 10 anos que passa as férias no hospital onde a mãe trabalha.

Seu Jorge e Shirley Cruz em "A melhor mãe do mundo", dirigido por Anna Muylaert Aline Arruda/divulgação



Para a mostra “Panorama” foi selecionado “Ato noturno”, filme de Marcio Reolon e Filipe Matzembacher, protagonizado por Gabriel Faryas.

Também serão atração do festival em Berlim as produções brasileiras “Arame farpado”, de Gustavo Carvalho; “De menor”, de Caru Alves de Souza; “Cartas do absurdo”, de Gabraz Sanna; e “Zizi (ou oração da jaca fabulosa)”, de Felipe Bragança.

"Anba dlo", de Luiza Calagian e Rosa Caldeira, se passa em Cuba Berlinale/reprodução

Bong Joo-ho

Entre outros filmes que participarão da Berlinale estão “Mickey 17”, ficção científica de Bong Joon-ho, diretor de “Parasita”, com Robert Pattinson, e a série “The Narrow Road to the Deep North”, de Justin Kurzel, com Jacob Elordi, sobre o herói da Segunda Guerra Mundial assombrado pela experiência em um campo de prisioneiros de guerra japonês.



Já “The thing with feathers”, filme de Dylan Southern com Benedict Cumberbatch e Richard Boxall, acompanha o viúvo que começa a perder o lastro da realidade depois de uma entidade começar a persegui-lo.



O documentário “All I had was nothingness”, do diretor Guillaume Ribot, recupera a trajetória do cineasta Claude Lanzmann na criação de “Shoah” (1985), filme com mais de nove horas sobre o Holocausto, que também terá sessões no festival alemão.