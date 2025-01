Esta será a quarta edição do BBB apresentada por Tadeu Schmidt, após ele se despedir do 'Fantástico' em outubro de 2021

FOLHAPRESS - A 25ª edição do "Big Brother Brasil" (BBB) estreia nesta segunda-feira (13/1). Na TV aberta, a transmissão começa na Globo a partir das 22h25 com apresentação de Tadeu Schmidt.

O primeiro episódio da edição, disputada em dupla pela primeira vez, já vai começar com uma mini prova. No Fantástico desse domingo (12/1), o apresentador deu alguns detalhes do que vai acontecer.





A prova será um teste do quanto as duplas se conhecem entre si. Cada participante, ao entrar na casa, terá de escolher um número de um a cinco e optar entre líder ou anjo. Em seguida, sua dupla terá que adivinhar o que o parceiro escolheu.





As duplas que acertarem as escolhas do parceiro começarão no VIP (maior acesso à variedade de alimentação) e as que errarem estarão direto na Xepa (comida racionada).





Tadeu ainda anunciou um detalhe: a dupla que estiver no dia da estreia, por votação popular, já entra no programa com imunidade.