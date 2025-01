Com Rodrigo Dourado substituindo o Boninho como Big Boss, Angélica Campos se torna a nova diretora-geral do BBB.

FOLHAPRESS - Nesta quinta-feira (9/1) acontece o tão aguardado Big Day, o dia em que os nomes dos novos participantes do Big Brother Brasil são anunciados. No BBB 25, os concorrentes entrarão em duplas, de amigos, familiares ou casais.

Mas que horas começa o Big Day?





Segundo a TV Globo, a identidade dos novos confinados começará a ser revelada no intervalo da novela "Tieta" no "Vale a pena ver de novo", após as 17h05, e vai durar até a noite nos intervalos de "Mania de você".





A divulgação será ancorada da mansão pelo apresentador, Tadeu Schmidt, e um time de comentaristas da RedeBBB.





No Gshow e no Globoplay, o público poderá acompanhar a Maratona Big Day, a partir das 16h40, que também vai discutir os perfis anunciados com convidados especiais.